Se casa el maquillista Luis Ángel, hijo del exboxeador Miguel Cotto
Hasta la vaca de Chick-fil-A de Plaza Centro Mall se metió a la pista de baile
24 de junio de 2026 - 5:35 PM
24 de junio de 2026 - 5:35 PM
El fin de semana pasado, el ámbito social y del entretenimiento en Puerto Rico fue testigo de una celebración marcada por la autenticidad y el júbilo familiar. Luis Ángel, reconocido maquillista profesional e hijo del excampeón mundial de boxeo Miguel Ángel Cotto y su esposa Melissa Guzmán, contrajo matrimonio con su pareja, Andrés.
La boda, que rápidamente acaparó la atención en las plataformas digitales, se convirtió en un reflejo de madurez y aceptación, donde los destellos de la fama cedieron su lugar al protagonismo del amor genuino. Rodeados de familiares y amigos cercanos, la pareja dio un paso definitivo en su historia.
“El comienzo de un nuevo capítulo”, lee la publicación en las redes sociales con la que el profesional de la belleza anunció su enlace matrimonial. La reconocida abogada y creadora de contenido, Lcda. Melanie Rivera Ruiz, fue la encargada de oficializar la unión.
En las redes sociales de Guzmán, en especial, se puede apreciar lo bien que la pasaron. Asimismo, son muchos los que han quedado sorprendidos con el nivel de detalle con el que celebraron el evento.
Hasta la vaca de Chick-fil-A de Plaza Centro Mall se metió a la pista de baile a disfrutar con los presentes.
La estampa del evento no solo dejó imágenes de una fiesta espectacular y llena de ritmo, sino que inmortalizó el orgullo de unos padres que han visto a su hijo crecer, superarse en el competitivo mundo del estilismo profesional y, finalmente, alcanzar la plenitud emocional. Fue una noche donde los lazos de sangre demostraron que el mayor triunfo de una familia es la felicidad compartida de sus hijos.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: