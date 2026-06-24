Se casa el maquillista Luis Ángel, hijo del exboxeador Miguel Cotto

El fin de semana pasado, el ámbito social y del entretenimiento en Puerto Rico fue testigo de una celebración marcada por la autenticidad y el júbilo familiar. Luis Ángel, reconocido maquillista profesional e hijo del excampeón mundial de boxeo Miguel Ángel Cotto y su esposa Melissa Guzmán, contrajo matrimonio con su pareja, Andrés.

La boda, que rápidamente acaparó la atención en las plataformas digitales, se convirtió en un reflejo de madurez y aceptación, donde los destellos de la fama cedieron su lugar al protagonismo del amor genuino. Rodeados de familiares y amigos cercanos, la pareja dio un paso definitivo en su historia.

“El comienzo de un nuevo capítulo”, lee la publicación en las redes sociales con la que el profesional de la belleza anunció su enlace matrimonial. La reconocida abogada y creadora de contenido, Lcda. Melanie Rivera Ruiz, fue la encargada de oficializar la unión.

En las redes sociales de Guzmán, en especial, se puede apreciar lo bien que la pasaron. Asimismo, son muchos los que han quedado sorprendidos con el nivel de detalle con el que celebraron el evento.

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Hasta la vaca de Chick-fil-A de Plaza Centro Mall se metió a la pista de baile a disfrutar con los presentes.