Ayer en la tarde sonó la marcha nupcial en la parroquia Stella Maris. La renovada iglesia católica, que lleva sirviendo a la comunidad de Condado desde 1965, fue el lugar destinado para que la presentadora de televisión Gil Marie López y el empresario Cristian Diez Muro sellaran su amor y se convirtieran, finalmente, en esposos.

La coanimadora de “Día a día”, de Telemundo, habló en exclusiva con El Nuevo Día previo al gran evento que continuó con una fiesta íntima en el hotel Condado Vanderbilt. Para este gran día, la pareja prefirió alejarse de la opulencia y los excesos que suelen encontrarse en los eventos nupciales de los famosos. El amor fue el único protagonista.

“Estaremos rodeados de todas las personas que amamos, de nuestras familias y amigos cercanos. Es un espacio íntimo, de verdad. Eso es lo que yo espero. Y, obviamente, en compañía de Papá Dios, que es el que siempre está tejiendo nuestra historia”, expresó la comunicadora de 35 años.

PUBLICIDAD

El ajuar de López, quien también se destaca por su buen gusto a la hora de vestir, fue del diseñador de moda nupcial Harry Robles. En pasadas ocasiones, quien cuenta con más 340 mil seguidores en Instagram, ha modelado diseños de otros grandes como Luis Antonio y Eclíptica.

El romance entre el empresario y la animadora comenzó hace tres años. Con el “hashtag” #elartedondesea, la pareja se ha distinguido por gozar de viajes con paisajes impresionantes, culturas populares y gastronomía exótica.

“Yo diría que ha sido un amor maduro, muy sabio, en unas etapas en nuestras vidas que ambos nos encontramos dirigidos a tener una familia, a cumplir nuestros sueños y proyectos juntos. Así que, el que nos hayamos encaminado en esta etapa de nuestras vidas, ha sido bien importante. Cristian tiene 40 años, yo tengo 35, o sea, que estamos rodeados de esa sabiduría, y todavía falta camino por recorrer, pero somos mucho más sabios, maduros, humanos, porque los viajes nos han cambiado la vida”, apuntó la mamá de Lorena, su mejor proyecto en la vida.

Países como Sudáfrica, Egipto, Francia y Emiratos Árabes Unidos, abundó, le han cambiado la manera de ver la vida y a los demás. “Cambias totalmente, te humanizas, y ambos hemos recorrido de la mano ese camino. Qué mejor herramienta para formar una familia, porque ya nosotros tenemos una familia”, incluyó López.

La comunicadora también celebra sus 12 años de carrera ininterrumpida. Antes de llegar a Telemundo, la también modelo fungió como presentadora de noticias de farándula en el desaparecido programa “Wapa a las cuatro”, de Wapa Televisión. También se formó en espacios como “Jangueo”, “Pégate al mediodía” y “Lo sé todo”.

PUBLICIDAD

López cuenta con un bachillerato en Educación Preescolar de la Universidad de Puerto Rico (UPR), según su biografía en la página web del Canal 4.

“Yo me siento bien encaminada, me siento bien feliz, sobre todo, porque llevo ya 12 años de carrera que, como tú muy bien dices, en un espacio en la televisión puertorriqueña, donde tengo muchas horas conectando con el público semanalmente, en un programa que me permite hablar de cualquier tema, a cualquier público de una manera responsable, de una manera consciente, y eso es un privilegio. Así que yo creo que una presentadora de televisión que hace su carrera acá en Puerto Rico, pues es un honor uno ganarse el pan en un programa como ‘Día a día’, que es un programa familiar con dos pilares de la televisión puertorriqueña, como Raymond Arrieta y Dagmar, y otros compañeros que se han unido”, comentó.

Sobre la luna de miel, la recién casada informó que hay algunos destinos contemplados. Sin embargo, unos proyectos en común con su ahora esposo, impiden que puedan viajar a largas distancias. Aun así, no descartó pasar las fechas festivas fuera del país.