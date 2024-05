Sean “Diddy” Combs enfrenta nueva demanda por abuso sexual en la década de 1990

“La Sra. Lampros se opuso abiertamente a esta idea, pero el Sr. Combs rápidamente le recordó que ella no tenía control sobre la situación, ya que podría hacerla perder su trabajo”, dice la demanda.

The Associated Press no suele identificar a las víctimas de abuso sexual por su nombre, a menos que se identifiquen públicamente, como lo ha hecho Lampros.