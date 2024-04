Cronología: Las acusaciones de conducta sexual inapropiada contra Diddy

Al rapero, cantante, compositor y productor discográfico Sean “Diddy” Combs le costó décadas construir su legado a través de su imperio Bad Boy y varios trabajos secundarios. Esto, a su vez, lo llevó a convertirse en uno de los artistas de hip-hop en la lista de multimillonarios de Forbes en 2022.

Según la revista especializada en el mundo de los negocios y las finanzas, el también actor y empresario ha tenido cinco número 1 en el “Billboard Hot 100″ y 15 en el “top 10″.

Sin embargo, lo que al artista de 54 años le tomó décadas en materializarse, se desmanteló de la noche a la mañana. Dos meses después de ser homenajeado con el premio Global Icon en los Premios MTV a los Videos Musicales 2023, el mundo del hip-hop se conmocionó cuando la expareja sentimental de Combs, Casandra “Cassie” Ventura, presentó una demanda donde acusó al magnate de la industria de la música de años de conducta sexual inapropiada y abuso durante su tiempo juntos.

Aunque la demanda se resolvió en menos de 24 horas, el artista enfrentó una serie de demandas relacionadas con conducta sexual inapropiada para cerrar el 2023, y estas continuaron en el 2024.

Combs negó las acusaciones en su contra en diciembre. “Basta ya”, escribió. “Durante las últimas semanas, me he sentado en silencio y he visto a la gente intentar asesinar mi carácter, destruir mi reputación y mi legado. Personas que buscan un día de pago rápido han hecho acusaciones repugnantes en mi contra. Permítanme ser absolutamente claro: no hice ninguna de las cosas horribles que se alegan. Lucharé por mi nombre, mi familia y por la verdad”, agregó.

Las demandas civiles continuaron acumulándose, y la tensión aumentó cuando el Departamento de Seguridad Nacional intervino el pasado 25 de marzo de 2024 para allanar las casas del cantante en Los Ángeles y Miami, con el jefe de Bad Boy vinculado a una investigación de tráfico sexual, según CNN.

Poco después, el abogado del músico criticó el allanamiento como un “uso excesivo de la fuerza a nivel militar” y una “cacería de brujas basada en acusaciones sin mérito hechas en demandas civiles”.

1 / 7 | Las acusaciones de agresión sexual y demandas que enfrenta Sean "Diddy" Combs . La expareja sentimental de Sean "Diddy" Combs, Casandra “Cassie” Ventura, presentó una demanda en noviembre de 2023 donde acusó a su expareja de comportamiento atroz con años de abuso y un caso de violación. - Archivo

A continuación, una cronología de las acusaciones hechas contra “Diddy”

16 de noviembre de 2023

“Cassie” comenzó a salir con Combs en el 2007, y ambos estuvieron juntos de manera intermitente hasta que finalmente terminaron en el 2018. La cantante de “Me & U” presentó una demanda en noviembre de 2023 donde acusó a su expareja de comportamiento atroz con años de abuso y un caso de violación.

En una demanda presentada en un tribunal federal en Manhattan, los abogados de “Cassie” alegaron que ella había “soportado más de una década de su comportamiento violento y exigencias perturbadas”, incluidas repetidas golpizas y la obligación de “participar en actos sexuales con trabajadores sexuales masculinos”.

Según la demanda, después de que ella intentó separarse de él en 2018, Combs supuestamente “la obligó a entrar a su casa y la violó mientras ella decía repetidamente ‘no’ y trataba de apartarlo”.

“Cassie” alegó que sufrió “episodios de abuso horrible” durante su relación, incluso momentos en los que supuestamente él entraba en una “ira incontrolable” y “golpeaba salvajemente a la Sra. Ventura”.

También alegó en su demanda que Diddy “hizo estallar” un automóvil perteneciente a Kid Cudi en 2012 tras enterarse de que el rapero estaba interesado en ella “románticamente”.

17 de noviembre de 2023

Menos de 24 horas después de que se informara sobre la demanda, Combs y “Cassie” llegaron a un acuerdo por un monto no revelado. Se desconocen los términos.

“He decidido resolver este asunto amistosamente bajo términos sobre los que tengo cierto nivel de control”, dijo “Cassie” en un comunicado emitido por su abogado, Douglas Wigdor. “Quiero agradecer a mi familia, fans y abogados por su apoyo inquebrantable”.

Wigdor también afirmó que el músico había ofrecido a su cliente un monto de “ocho cifras” para impedirle presentar la demanda, que ella rechazó.

Combs respondió con la siguiente declaración: “Hemos decidido resolver este asunto de manera amigable. Le deseo a ‘Cassie’ y su familia todo lo mejor”.

23 de noviembre de 2023

Un día antes de que expirara la Ley de Sobrevivientes Adultos del Estado de Nueva York, Combs recibió un par de demandas por agresión sexual. Una era de una demandante anónima, que afirmaba que el magnate de la música la agredió sexualmente y la golpeó, mientras que la otra fue presentada por una mujer llamada Joi Dickerson-Neal, quien lo acusó de drogarla y agredirla sexualmente cuando era estudiante universitaria en 1991. Dickerson-Neal alegó que Diddy tenía imágenes del asalto y supuestamente las distribuyó a otras personas de la industria musical.

28 de noviembre de 2023

Con tres demandas presentadas en su contra, Combs acordó renunciar a su cargo en Revolt, que ayudó a lanzar en 2013, y dejar de desempeñarse como presidente de la empresa de medios digitales.

“Si bien el Sr. Combs anteriormente no desempeñaba ningún papel operativo o diario en el negocio, esta decisión ayuda a garantizar que Revolt siga firmemente enfocada en nuestra misión de crear contenido importante para la cultura y amplificar las voces de todos los negros en todo este país y la diáspora africana”, dijo la compañía en un comunicado. “Nuestro enfoque siempre ha reflejado nuestro compromiso con el viaje colectivo de Revolt, uno que no está impulsado por el individuo, sino por los esfuerzos y valores compartidos de todo nuestro equipo en nombre de avanzar, elevar y defender nuestra cultura y eso continúa”, añadieron.

50 Cent ha sido implacable al criticar a Diddy a través de los obstáculos en su vida y se ofreció a comprar Revolt tras enterarse de que este se iba a hacer a un lado.

“Te lo compraré, muchacho, por el mínimo, porque sabes que Cadillac y AT&T se retirarán”, escribió sobre dos imágenes de titulares sobre la renuncia de Diddy. “¡Te daré unos dólares por eso ahora! Véndemelo y así podremos ser amigos… Lo digo en serio, llámame por teléfono”.

6 de diciembre de 2023

Una cuarta demanda contra el magnate fue presentada en diciembre, en la que una demandante anónima, identificada con el nombre genérico de “Jane Doe”, alegó que Combs, el expresidente de Bad Boy Records, Harve Pierre, y otro individuo la habían “traficado sexualmente” y “violado en grupo” en 2003, cuando ella tenía solo 17 años.

Combs emitió una declaración en redes sociales donde negó todas las acusaciones formuladas en su contra.

“Basta ya”, escribió. “Durante las últimas semanas, me he sentado en silencio y he visto a la gente intentar asesinar mi carácter, destruir mi reputación y mi legado. Personas que buscan un día de pago rápido han hecho acusaciones repugnantes en mi contra. Permítanme ser absolutamente claro: no hice ninguna de las cosas horribles que se alegan. Lucharé por mi nombre, mi familia y por la verdad”.

10 de diciembre de 2023

Dieciocho marcas rompieron sus vínculos de negocios con la empresa de comercio electrónico de Combs, Empower Global, a raíz de las crecientes acusaciones de conducta sexual inapropiada contra el magnate de la música, según Rolling Stone.

“Si bien esta decisión fue difícil debido a la reverencia que alguna vez tuvimos por el Sr. Combs como líder en negocios y entretenimiento, fue claramente la elección correcta”, dijo a la revista Lenard Grier, cofundador de No One Clothiers, sobre la relación con la empresa de Combs. “Nuestra marca se basa en la creencia de que cada individuo es importante y digno de respeto, independientemente de su género, origen étnico, edad, etc. Las acusaciones contra el Sr. Combs están en conflicto directo con estas creencias. Por lo tanto, sentimos el imperativo moral de poner fin a nuestra relación”, agregó.

13 de diciembre de 2023

En diciembre se canceló una serie de Hulu sobre la familia de Diddy.

26 de febrero de 2024

El productor Rodney “Lil Rod” Jones Jr. trabajó en “The Love Album: Off the Grid” de 2023 y presentó una demanda contra Combs en febrero. Rod acusó a Combs de conducta sexual inapropiada, agresión y acoso.

Acusó al músico de “manosear y tocar” su trasero y tratar de prepararlo para que participara en actos sexuales con Combs y otras personas de su equipo. Lil Rod también afirmó que Diddy lo “obligó” a “convocar a trabajadoras sexuales”, algunas de las cuales supuestamente eran menores de edad, y a hacerlas “realizar actos sexuales para el placer del Sr. Combs”, según la querella.

Jones Jr. afirmó que se despertó en la cama “desnudo, mareado y confundido” una noche de febrero de 2023 en la casa del magnate en Miami con el artista de Bad Boy y dos trabajadoras sexuales. Rod cree que fue drogado.

La demanda también menciona un presunto incidente en Chalice Recording Studio en Hollywood en septiembre de 2022 que terminó con un hombre baleado luego de una “acalorada conversación” entre Diddy, su hijo Justin y otro hombre.

El productor también está demandando a Combs, UMG, Motown, Love Records y Chalice Recording Studio por brindar “seguridad inadecuada o negligente” esa noche.

El abogado de Combs, Shawn Holley, negó las acusaciones de Jones Jr. en un comunicado. “Tenemos pruebas abrumadoras e indiscutibles de que sus afirmaciones son completas mentiras. … Abordaremos estas extravagantes acusaciones en los tribunales y tomaremos todas las medidas apropiadas contra quienes las hacen”, alegaron.

25 de marzo de 2024

El Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional de Nueva York emitió órdenes de registro y agentes federales allanaron las casas de Combs en Los Ángeles y Miami el 25 de marzo.

Según informes, las redadas de Seguridad Nacional se realizaron “en conexión” con una investigación federal sobre tráfico sexual en curso, reportó CNN. Fiscales del Distrito Sur de Nueva York lideran el caso.

“Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) de Nueva York ejecutó acciones policiales como parte de una investigación en curso, con la asistencia de HSI Los Ángeles, HSI Miami y nuestros socios policiales locales. Proporcionaremos más información a medida que esté disponible”, dijo el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado.

26 de marzo de 2024

Se reportó que Combs llegó a un acuerdo para vender su participación en Revolt TV después de dejar su cargo de presidente en noviembre en medio de acusaciones de agresión sexual. De acuerdo con TMZ, el magnate vendió las acciones restantes de Revolt a un comprador anónimo. El informe señaló que la empresa seguirá siendo propiedad de negros. No se revelaron los términos financieros del acuerdo.

26 de marzo de 2024

El abogado de Combs, Aaron Dyer, se pronunció contra el “uso excesivo de la fuerza a nivel militar” en las redadas de las residencias del músico y prometió poner fin a la “caza de brujas” contra su cliente.

“Hubo un grave uso excesivo de la fuerza a nivel militar cuando se ejecutaron órdenes de registro en las residencias del señor Combs”, dijo Dyer en un comunicado. “No hay excusa para la excesiva demostración de fuerza y hostilidad exhibida por las autoridades o la forma en que fueron tratados sus hijos y empleados. El señor Combs nunca fue detenido, pero habló y cooperó con las autoridades”.

Dyer agregó que Diddy y su familia no han sido arrestados y tienen permiso de viajar cuando quieran, incluso después del par de redadas.

“Esta emboscada sin precedentes, junto con una presencia mediática avanzada y coordinada, conduce a una prisa prematura por juzgar al Sr. Combs y no es más que una caza de brujas basada en acusaciones sin fundamento formuladas en demandas civiles”, continuó.