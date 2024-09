Sebastián Yatra confiesa por qué está en deuda con Ricky Martin

El cantante colombiano Sebastián Yatra aprendió antes de comenzar su carrera en la música, que los sueños no “tienen techo”, es decir, no hay espacio para los límites.

Su analogía la adoptó de su padre, quien es constructor y se dedicó a instruirle a perseguir cualquier tipo de sueños y metas.

“Soy un soñador loco. En mi cabeza puede caber cualquier cosa. No me gusta ponerle techo a mis sueños. Mis sueños no tienen techo. Mi papá es constructor y siempre me decía: ‘parce un no puede crear con presupuesto y soñar con techo es limitarse mucho’. Hay que soñar con las estrellas y si llegas al cielo, llegaste”, afirmó el artista con gran entusiasmo.

Es por ello que al conocer que es el primer cantante colombiano en participar en una producción de Broadway lo hace proclamar que vive una locura de felicidad que se hace tangible al cumplir sueños. El cantautor hará su debut en Broadway con su participación al protagonizar la producción “Chicago”.

El debut de Yatra será el 25 de noviembre cuando interprete el personaje de “Billy Flynn”. La voz de “Pareja del año” es uno de los pocos latinos que han tenido el honor de ser parte del musical “Chicago”, un clásico de Broadway.

“Esto es una locura. El poder representar a mi país, Colombia, como el primer artista colombiano protagonista en una obra en Broadway. Y que sea ‘Chicago’, que es una de las obras con más tiempo en Broadway. ¡Es fenomenal! Chicago y Broadway van de la mano como decir en Puerto Rico y mofongo con carnecita. Van siempre juntos. El personaje es el de Billy Flynn, que originalmente lo hizo Richard Gere en la película”, sostuvo el artista entrevista con El Nuevo Día vía “Zoom”.

Precisamente su sueño de estar en una obra de Broadway nació por la inmensa admiración que le tiene al astro boricua, Ricky Martin, quien debutó en el 1995 en la meca del teatro musical en Nueva York en la obra “Los Miserables”. Luego, el cantante regresó en el 2012 a Broadway para realizar una temporada de “Evita”. Fue en esa producción que Yatra quedó fascinado con la actuación de Martin.

“Antes de sacar música, hace más de 10 años fui a ver a Ricky Martin en Evita. Y decía que locura tan grande lo que está haciendo este hombre al hacer el ‘crossover’ y estar actuando aquí. Nunca me imaginé que yo fuera el próximo cantante latino en hacerlo. Fue gracias a él. A Ricky lo quiero mucho, es de las personas más genuinas y generosas que he conocido en esta industria y me inspira a la hora de dar lo mejor de mí en Broadway. Entendiendo que no solo estoy representando mi país, Colombia, sino a todo los latinos alrededor del mundo”.

En medio de lo que le deparará los meses de octubre, noviembre y diciembre, cuando esté radicado en Nueva York para la obra, Yatra sigue activo en la música con el lanzamiento de su nuevo tema “Los Domingos”. El cantautor regresa a las letras románticas de sus raíces y lo hace desde una balada con una historia más introspectiva.

La canción es un libro abierto de los sentimientos del cantante que fue nominado a un Óscar por el tema “Dos Oruguitas” de la película de Disney “Encanto”. Aunque Yatra no prefiere describir o designarle un nombre a una canción, porque cualquier persona se puede identificar, lo cierto es que el nuevo tema pudiera ser una inspiración de lo que fue su relación de pareja con Aitana.

“Poner tantas emociones en tres minutos cada vez que entró a un estudio es algo que valoro mucho. En mis canciones me inspiró en mi vida, también me inspiró en la vida de otros. Lo importante es que la verdad en una canción sea la protagonista y la que elige qué frase se queda y que no. Nunca me gusta ponerle un nombre y un apellido a las canciones exactamente porque eso significaría que la música se trata de mí y no es así. Son canciones para que sea la historia de cada persona”, detalló el cantante, que trabaja en lo que será su nuevo álbum musical.

La letra narra el comienzo de una relación y los sueños que se crean en pareja. El video que acompaña la canción muestra creativamente esta narrativa, presentando la imaginación de Yatra, mientras conduce una motocicleta para encontrarse con alguien especial.

De vuelta a la soltería

El cantante confirmó su separación en buenos términos con la cantante Aitana. El artista colombiano precisó que agradece todos los momentos lindos vividos en su noviazgo y que hoy, solo puede desearle cosas buenas y felicidad absoluta a su expareja.