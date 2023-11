El cantante colombiano Sebastián Yatra, quien se rumoreaba estaba en una relación con la también artista española Aitana a pesar de que nunca hubo confirmación oficial, confirmó que ambos están “solteros” y que están “viviendo su propio camino”.

”Bueno, nos queremos un montón, somos y seremos grandes amigos de la vida, pero en este momento los dos estamos solteros, andamos cada quien viviendo su propio camino, pero la quiero muchísimo y vivimos una historia muy bonita este año”, señaló el colombiano un día después de que la española diera su primer concierto en Colombia.

Aitana, una de las grandes referentes del pop español, se encuentra en estos momentos en una gira por Latinoamérica presentando su tercer álbum, llamado ‘Alpha’, que tuvo un primer concierto en Ciudad de México y continuó el domingo en Bogotá.

Durante el concierto, y antes de que Yatra confirmara que no están juntos, Aitana no hizo ninguna mención al colombiano, algo inesperado por encontrarse en el país del que era su pareja sentimental. Además, durante su presentación la cantante de 23 años se refirió a que este año le han pasado cosas buenas y también malas, destacando que a pesar del apoyo del público bogotano no se encontraba en un buen día.

Su nostalgia y su emoción en el escenario del Movistar Arena acabó con Aitana en lágrimas en un momento en el que recordó sin mencionar los hechos todo lo que había vivido este año. ’Las dudas’ y ‘Corazón sin vida’, las dos producciones en las que hubo una colaboración en el pasado entre los dos artistas que se conocieron en España en 2017, tampoco se escucharon sobre el escenario de un Movistar Arena que esperaba alguna de ellas.

Con este mensaje de Yatra acaba una historia de amor de la que todos hablaron durante meses y de la que solo llegó la confirmación cuando se rompió.