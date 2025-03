Guaynabo - El deseo y el sexo no deben ser temas incómodos de hablar, y mucho menos razón de vergüenza, sin importar la edad o etapa en la vida en la que nos encontremos. Con esto en mente regresan al escenario los actores Braulio Castillo y Maddy Rivera para presentar la comedia romántica “Sexualmente Hablando” del 28 al 30 de marzo en el Teatro Braulio Castillo en Bayamón.

“Esta es una comedia romántica, sensual y de encuentros, de esos que uno no planifica, sino que el azar tiene mucho que ver, o el destino y es la primera vez que se presenta en Puerto Rico. Estamos bien orgullosos”, contó emocionada Rivera, sobre la obra dirigida por Julio Ramos.

Cabe destacar que esta no es la primera vez de este junte en una obra. En 2017 ambos actores se unieron por primera vez para la comedia romántica “Dinosaurios”, también escrita por Santiago Serrano, por lo que la química es una innegable.

La actriz le dará vida al personaje de Giselle Cristal , una mujer que, con la llegada de la madurez, ha perdido el miedo a todo. “Ella (Giselle) es una mujer que probablemente en su juventud pudo tener muchas cosas reprimidas, pero ahora está en una etapa de su vida que no se guarda nada, Dice las cosas como las siente, sobre todo en la sexualidad. Porque ya no hay tapujos, ni nada que la pueda avergonzar”.

Para Castillo, esta pieza teatral es la excusa perfecta para poner el tema de la sexualidad sobre la mesa. “Esto no debe ser tabú nunca, es un tema que se debe traer siempre a la discusión, porque es salud mental y física, y esa pieza lo trabaja muy deliciosamente”.

El actor personifica a M arco , un hombre maduro, viudo y conservador, que lleva trabajando 25 años como recepcionista en un hotel. “Tuvo su amor de toda la vida, dos hijas, pero es un hombre que lleva muchos años, desde que enviudó, y no ha podido abrirse nuevamente a las posibilidades románticas”.

¿Qué tienen en común sus personajes?, preguntó este rotativo

“Creo que a través de Giselle Cristal yo puedo encontrar que, en la etapa de mi vida que estoy en este momento, me siento más honesta a la hora de entablar una relación. Puedo dejar las cosas claras sobre lo que quiero, qué busco y qué espero de una relación y en eso me parezco a ella”, comparó Rivera.

“Yo soy un hombre bien parecido a Marco. Soy tímido, muy respetuoso, yo no me excedo y me identifico con él en esos aspectos. Soy una persona que respeto y valoro mucho al ser humano, sobre todo a la mujer, como debe ser. Tuve un buen maestro, mi padre fue un caballero siempre. Y sí, Marco es un caballero y un hombre con una gran bondad, empatía y fidelidad con los demás seres humanos. Son valores que compartimos”, aseguró por su parte Castillo.