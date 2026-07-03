Solicitan donantes de sangre para la periodista Sarah Angely Rodríguez

La periodista Sarah Angely Rodríguez acaba de enfrentar un proceso quirúrgico mayor. Aunque ha optado por mantener los detalles clínicos y el diagnóstico exacto de su condición bajo estricta privacidad, compartió de manera transparente la etapa de su recuperación con sus seguidores.

Tras la intervención, tanto ella como sus allegados confirmaron en redes sociales que la operación fue un éxito con un directo “Todo está bien”.

Ayer, 1 de julio, la propia comunicadora recurrió a sus plataformas digitales para anunciar que necesitaba donantes de sangre como un requisito indispensable para completar su procedimiento quirúrgico. El llamado se coordinó a través del Banco de Sangre de Servicios Mutuos en Hato Rey, frente al Hospital Auxilio Mutuo.