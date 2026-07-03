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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Solicitan donantes de sangre para la periodista Sarah Angely Rodríguez

El llamado se coordinó a través del Banco de Sangre de Servicios Mutuos en Hato Rey

3 de julio de 2026 - 8:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Sarah Angely es parte de "Directo y sin filtro" de ABC Puerto Rico. (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La periodista Sarah Angely Rodríguez acaba de enfrentar un proceso quirúrgico mayor. Aunque ha optado por mantener los detalles clínicos y el diagnóstico exacto de su condición bajo estricta privacidad, compartió de manera transparente la etapa de su recuperación con sus seguidores.

Tras la intervención, tanto ella como sus allegados confirmaron en redes sociales que la operación fue un éxito con un directo “Todo está bien”.

Ayer, 1 de julio, la propia comunicadora recurrió a sus plataformas digitales para anunciar que necesitaba donantes de sangre como un requisito indispensable para completar su procedimiento quirúrgico. El llamado se coordinó a través del Banco de Sangre de Servicios Mutuos en Hato Rey, frente al Hospital Auxilio Mutuo.

A través del programa formativo e informativo “Directo y sin filtro” de ABC Puerto Rico, Rodríguez ha liderado trabajos de salud pública. Entre estos, el desarrollo de reportajes de investigación enfocados en la prevención del suicidio y la detección de señales de alerta emocionales en la isla. Asimismo, ha conducido series especiales en las que ha detallado cómo las familias puertorriqueñas deben prepararse legal y clínicamente ante el primer diagnóstico de Alzheimer de un ser querido.

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Donación de sangrePeriodistas
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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