Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
9 de octubre de 2025
81°lluvia moderada
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Soraya Sánchez sufre dolorosa pérdida: “Hasta siempre, Benito”

A través de sus redes sociales la productora compartió un conmovedor mensaje para despedirse de su ser querido

9 de octubre de 2025 - 6:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Soraya Sánchez es la productora ejecutiva de "Objetivo Fama". (alexis.cedeno)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Justo en medio de la etapa culminante del regreso de “Objetivo Fama” a la pantalla, la productora ejecutiva del “show”, Soraya Sánchez, acudió a sus redes sociales para compartir una triste noticia con sus seguidores. Se trata de la muerte de su perrito, Benito.

RELACIONADAS

Sánchez publicó siete fotos y un video de su mascota. Además, dedicó unas emotivas palabras para el integrante de su “pequeña tribu”.

“Hasta siempre, Benito. No tengo idea de cómo serán los días y las noches sin ti, pero sí sé cuánto te vamos a extrañar; malhumorado, amoroso, protector y fiel. El rey de la manada. Tu partida deja un vacío inmenso en nuestra pequeña tribu. Te amaremos por siempre”, expresó.

Amigos, familiares y colegas de la productora no tardaron en enviar sus muestras de cariño y solidaridad. Esto quedó evidenciado en la sección de comentarios.

“Ay, benito, qué mucho lo vamos a extrañar. Fue el perrito que nos trajo muchas veces alegría y momentos bonitos. Lo siento mucho”, comentó Taishmara. Gabriela Short, por su parte, sostuvo: “Benito, cuánto lo siento, Sora”. La periodista Soraida Asad Sánchez, de igual modo, escribio: “Lo lamento mucho, un abrazo”.

Objetivo Fama buscará un artista "unicornio" en su regreso a la televisión

Objetivo Fama buscará un artista "unicornio" en su regreso a la televisión

La productora ejecutiva de la competencia de talento, Soraya Sánchez, aseguró a El Nuevo Día que el programa televisivo regresa "en esteroides".

Tags
Soraya SánchezMuertesMascotas
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 9 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: