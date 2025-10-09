Soraya Sánchez sufre dolorosa pérdida: “Hasta siempre, Benito”

Justo en medio de la etapa culminante del regreso de “Objetivo Fama” a la pantalla, la productora ejecutiva del “show”, Soraya Sánchez, acudió a sus redes sociales para compartir una triste noticia con sus seguidores. Se trata de la muerte de su perrito, Benito.

Sánchez publicó siete fotos y un video de su mascota. Además, dedicó unas emotivas palabras para el integrante de su “pequeña tribu”.

“Hasta siempre, Benito. No tengo idea de cómo serán los días y las noches sin ti, pero sí sé cuánto te vamos a extrañar; malhumorado, amoroso, protector y fiel. El rey de la manada. Tu partida deja un vacío inmenso en nuestra pequeña tribu. Te amaremos por siempre”, expresó.

Amigos, familiares y colegas de la productora no tardaron en enviar sus muestras de cariño y solidaridad. Esto quedó evidenciado en la sección de comentarios.

“Ay, benito, qué mucho lo vamos a extrañar. Fue el perrito que nos trajo muchas veces alegría y momentos bonitos. Lo siento mucho”, comentó Taishmara. Gabriela Short, por su parte, sostuvo: “Benito, cuánto lo siento, Sora”. La periodista Soraida Asad Sánchez, de igual modo, escribio: “Lo lamento mucho, un abrazo”.

