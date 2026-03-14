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Teatro en 15 minutos presenta temporada de marzo inspirada en mujeres ilustres puertorriqueñas

La programación teatral se presentará del 5 al 29 de marzo en la Casa Cultural del Viejo San Juan

14 de marzo de 2026 - 8:27 PM

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“Lolisima”, obra que explora la vida de la poeta y patriota Lola Rodríguez de Tió (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El alcalde de la ciudad capital, Miguel A. Romero Lugo, anunció la presentación de la temporada de marzo de Teatro en 15 minutos, una programación teatral inspirada en mujeres ilustres puertorriqueñas que se llevará a cabo desde el jueves, 5 de marzo hasta el domingo, 29 de marzo. La iniciativa reúne diversas producciones teatrales que destacan la vida, el legado y las luchas de mujeres puertorriqueñas que marcaron la historia desde distintos espacios sociales, culturales y políticos.

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“Reconocer el legado de mujeres puertorriqueñas que marcaron nuestra historia también es una forma de fortalecer nuestra identidad cultural. Desde la ciudad capital continuamos respaldando iniciativas como Teatro en 15 minutos que permiten acercar el teatro a nuevas audiencias y ofrecer una programación cultural diversa para el disfrute del público”, expresó Romero Lugo.

La programación de esta temporada incluye diversas producciones teatrales que exploran distintas figuras históricas y perspectivas artísticas. Entre las obras en cartelera se encuentran “De nadie, solo mía”, un monólogo construido a partir de textos de mujeres puertorriqueñas que utilizaron la palabra como acto de liberación; “El último compás: una historia inconclusa”, que narra la historia de la pianista puertorriqueña Ana Otero Hernández; y “La maestra del pueblo”, obra que presenta la lucha de Celestina Cordero por defender el derecho a la educación en una sociedad marcada por el machismo, racismo y clasismo.

Asimismo, la temporada incluye “Agujas y leyes”, inspirada en la vida de María Luisa Arcelay; “Lolisima”, obra que explora la vida de la poeta y patriota Lola Rodríguez de Tió; y “Mi cena con Luisa Capetillo”, que presenta un intercambio de ideas en torno a las luchas sociales y el derecho al voto femenino.

“Esta temporada busca destacar la vida y las aportaciones de mujeres que dejaron una huella importante en la historia de Puerto Rico. A través del teatro podemos conectar con esas historias y abrir espacios de reflexión para el público desde una perspectiva artística”, expresó Víctor Rivera Flores, director del Departamento de Arte y Cultura de San Juan.

Las presentaciones se llevarán a cabo en la Casa Cultural, ubicada en la Calle San Sebastián #111 en el Viejo San Juan, en el siguiente horario:

  • Jueves a sábado: 6:00 p.m. – 10:00 p.m.
  • Domingo: 1:00 p.m. – 5:00 p.m.

La temporada de marzo forma parte de la programación de Teatro en 15 minutos, una plataforma que reúne diversas producciones teatrales en salas del Viejo San Juan y que continúa fortaleciendo las artes escénicas en la ciudad capital.

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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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