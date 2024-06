Tensión entre exhabitantes del “Cuarto Tierra” provoca “unfollow” e indirectas en las redes sociales

La exreina de belleza colombiana y el entrenador fitness mexicano, quienes durante su estancia en la casa de Telemundo dieron paso a la creación del team “Arimeh” por parte de los fanáticos del show , podrían haber terminado su amistad, esto luego de que Gutiérrez dejara de seguir a Romeh en las redes sociales, no sin antes enviar un mensaje.

Aunque el mensaje no llevaba nombre, todo parece indicar que iba dirigido a sus excompañeros Romeh y Clovis Nienow , según aseguró el presentador boricua Carlos Adyan en su programa “Pica y se extiende” .

El trio de amigos tenían un evento para su fanaticada el próximo domingo, 30 de junio en Miami, “Hermanos Tierra Sin Censura” y este fue cancelado. Cabe mencionar que en la promoción del mismo no estaba incluida la ganadora de la cuarta temporada, la boricua Maripily Rivera.

“Desafortunadamente no se va a poder realizar el evento el 30 de junio aquí en Miami por cuestiones de logística. Pero no se preocupen toda la gente que compró su boleto, la producción ya está trabajando para devolverle su dinero”, comentó Nienow. “No se empiecen a hacer ideas que no son. Yo a ellos los amo, siempre los voy a amar, los voy a querer un montón”.