De acuerdo con Laura Zapata, la cantante Thalía no se encuentra nada bien de salud y estaría pasando días bastante complicados debido a la enfermedad de Lyme, misma que le fue detectada hace ya 13 años.

La actriz explicó que, pese a los intentos que su hermana ha hecho para sobrellevar este mal, su cuerpo no está respondiendo bien y la salud de la intérprete de “Arrasando” cada día se ve más afectada.

“A veces se siente mal, me dice: ‘Hermanita, no me puedo levantar, me estoy arrastrando, pero obligo’. Ella es bien disciplinada, tiene su gimnasio en casa y me dice ‘me voy a obligar, porque no me puedo mover, me duelen has coyunturas, pero me voy a obligar’”, dijo a los medios, según reseñó El Universal.

La querida villana de telenovelas como “María la del barrio”, “La gata” y “Esmeralda”, detalló que por desgracia la enfermedad de Thalía no tiene cura y reveló que su madre murió con el mismo padecimiento.

PUBLICIDAD

”Es una enfermedad que no tiene cura, mi mamá murió con Lyme, tomaba 27 o 30 pastillas. Thalía está llevando su enfermedad, ojalá que pronto encuentren la cura”, agregó.

¿Qué es la enfermedad de Lyme?

La enfermedad de Lyme es una infección bacteriana que se transmite a través de la picadura de uno de varios tipos de garrapatas. Al principio, generalmente causa síntomas como un sarpullido en la piel, fiebre, dolor de cabeza y fatiga. Pero si no se trata temprano, la infección puede extenderse a las articulaciones, el corazón y el sistema nervioso.

En junio de 2020, Thalía confesó que durante su juventud fue diagnosticada con este mal, pero los tratamientos que lleva la han ayudado a sentirse mejor y que su condición no empeore. Asimismo, destacó que esta enfermedad estuvo a punto de arrebatarle la vida, lo cual le hizo cambiar su manera de pensar y ahora disfruto cada día que tiene: “Vivir con Lyme es sobrevivir a cada minuto”.