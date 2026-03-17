Tiktoker Alejo Little falleció a los 33 años tras luchar contra una enfermedad genética

El influencer colombiano David Alejandro Peláez Marín, mejor conocido como Alejo Little, quien medía 90 centimetros (2 pies y 9 pulgadas), murió. Tenía 33 años.

A través de sus redes sociales, el creador de contenido documentaba su lucha contra una enfermedad genética con sus más de 3 millones de seguidores en TikTok y 300 mil seguidores en Instagram.

Según The Post, Alejo sufría displasia esquelética, que afecta al desarrollo y crecimiento óseo, y falleció aproximadamente un mes después de su cumpleaños. En la que resultó ser su última publicación en TikTok, compartida el 2 de marzo, se le veía bebiendo de un vaso mientras estaba conectado a una máquina de oxígeno.

Su compañero influencer Carlos Feria confirmó la noticia del deceso de Alejo el pasado 13 de mayo.

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“No me pude despedir de mi amigo”, escribió Feria junto a un video donde habló de su distanciamiento con Alejo.

Feria contó que le escribió a Alejo después de verlo enfermo en una publicación: “Dejé mi orgullo a un lado”. Señaló que aunque quedó en visitarlo y llevarle un regalo, “no saqué el tiempo”.