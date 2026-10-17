Tyler Perry compra una mansión de $30 millones en Puerto Rico y proyecta filmar en la isla

El productor de entretenimiento estadounidense Tyler Perry adquirió una mansión valorada en $30 millones en Puerto Rico y proyecta establecer una oficina de producción para filmar en la isla, según informó TMZ.

De acuerdo con la publicación, la propiedad cuenta con 14,475 pies cuadrados de construcción, dentro de una comunidad privada con acceso controlado.

Aunque no se precisa el municipio donde está ubicada la residencia, sí expone que la propiedad cuenta con cinco habitaciones, diez baños, una sala de cine, una cocina abierta, piscina y gimnasio.

Además, TMZ informó que Perry tiene planes de abrir una oficina de producción en Puerto Rico y filmar programas en la isla, al tiempo en que mantendría las operaciones en sus estudios en Atlanta y Georgia.

Perry, quien también es cineasta, es reconocido por crear e interpretar al personaje de Madea, protagonista de una popular franquicia de películas y producciones teatrales de comedia.

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La adquisición de la propiedad ocurre en un contexto en el que Puerto Rico se ha convertido en un destino de interés para inversionistas y personas de alto perfil, atraídos por los incentivos contributivos establecidos bajo la Ley 60-2019, conocida como el Código de Incentivos de Puerto Rico. Dicho programa, contempla beneficios para individuos que cumplen con los requisitos de residencia y con requisitos para recibir beneficios contributivos sobre ciertos ingresos de inversiones. La aplicación de estos incentivos ha generado debate sobre su impacto en la economía local, los recaudos públicos y el mercado de vivienda en el país.

La posible expansión de sus operaciones a Puerto Rico se sumaría a la presencia de otras figuras del entretenimiento ya han establecido vínculos residenciales con la isla, como los hermanos Logan y Jake Paul.