Uka Green regresa al escenario para compartir sus vivencias desde la “abuelitud”

Tras conquistar al público con sus historias cargadas de humor, honestidad y realidad en el espectáculo “Titantos”, Uka Green regresa al escenario, esta vez para compartir sus vivencias desde una nueva etapa de vida que promete conectar —aún más— con su audiencia: “la abuelitud”.

“Bendita Abuelitud” es una invitación a reír, reflexionar y celebrar esa nueva faceta que llegó al convertirse en abuela. Green se denomina como “abuela pandemial” y que ha transformado pero sobre todo revolucionado su vida.

Inspirada en las experiencias vividas, desde sus inicios como autoras de columnas y, recientemente, a través de sus redes sociales, la multifacética convierte esos momentos únicos como abuela en relatos llenos de picardía, ternura y autenticidad.

“Soy una solemne atrevida…. este es mi primer ‘stand-up’, aunque puede ser que en vez de ‘stand’ tenga que sentarme en una mecedora”, expresó la anfitriona con su genial picardía.

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En este nuevo espectáculo, el público será testigo de cómo las historias que comenzaron como textos íntimos y cotidianos evolucionan a un escenario donde la risa, la nostalgia y el amor familiar se entrelazan.

“Van a escuchar mis cuentos en un viaje lleno de risas, verdades, complicidades y hasta las poca vergüenzas que conforman esta etapa maravillosa… ¡y retadora! Compartiré las peripecias que conlleva la abuelitud, aunque también soy madre y esposa. Voy a relatar lo que se vive, lo que se siente… y sobre todo, lo que nadie se atreve a decir, pero todas las abuelas vivimos”, añadió.

Con su estilo inconfundible, cercano y sin filtros, con este proyecto Green busca demostrar que cada etapa de la vida tiene su magia, y también su comedia.

“Bendita Abuelitud”, producido por Rafo Muñiz para Prolat Entertainment, se presentará en el Moneró Café Teatro & Bar, en Bellas Artes de Caguas el sábado, 16 y el domingo, 17 de mayo con funciones a las 8:00 p.m. y 4:00 p.m. respectivamente.