Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Uka Green regresa al escenario para compartir sus vivencias desde la “abuelitud”

El espectáculo presenta relatos personales y anécdotas cargadas de humor desde la perspectiva de una abuela moderna

9 de abril de 2026 - 3:49 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Uka Green busca demostrar que cada etapa de la vida tiene su magia. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Tras conquistar al público con sus historias cargadas de humor, honestidad y realidad en el espectáculo “Titantos”, Uka Green regresa al escenario, esta vez para compartir sus vivencias desde una nueva etapa de vida que promete conectar —aún más— con su audiencia: “la abuelitud”.

RELACIONADAS

“Bendita Abuelitud” es una invitación a reír, reflexionar y celebrar esa nueva faceta que llegó al convertirse en abuela. Green se denomina como “abuela pandemial” y que ha transformado pero sobre todo revolucionado su vida.

Inspirada en las experiencias vividas, desde sus inicios como autoras de columnas y, recientemente, a través de sus redes sociales, la multifacética convierte esos momentos únicos como abuela en relatos llenos de picardía, ternura y autenticidad.

“Soy una solemne atrevida…. este es mi primer ‘stand-up’, aunque puede ser que en vez de ‘stand’ tenga que sentarme en una mecedora”, expresó la anfitriona con su genial picardía.

En este nuevo espectáculo, el público será testigo de cómo las historias que comenzaron como textos íntimos y cotidianos evolucionan a un escenario donde la risa, la nostalgia y el amor familiar se entrelazan.

“Van a escuchar mis cuentos en un viaje lleno de risas, verdades, complicidades y hasta las poca vergüenzas que conforman esta etapa maravillosa… ¡y retadora! Compartiré las peripecias que conlleva la abuelitud, aunque también soy madre y esposa. Voy a relatar lo que se vive, lo que se siente… y sobre todo, lo que nadie se atreve a decir, pero todas las abuelas vivimos”, añadió.

Con su estilo inconfundible, cercano y sin filtros, con este proyecto Green busca demostrar que cada etapa de la vida tiene su magia, y también su comedia.

“Bendita Abuelitud”, producido por Rafo Muñiz para Prolat Entertainment, se presentará en el Moneró Café Teatro & Bar, en Bellas Artes de Caguas el sábado, 16 y el domingo, 17 de mayo con funciones a las 8:00 p.m. y 4:00 p.m. respectivamente.

Los boletos ya están disponibles en Ticket Center.

Tags
Uka GreenAbuelos
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 8 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: