Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Una demanda destapa que un hijo de John Travolta es presuntamente bisnieto de Elvis Presley

Se trata del Benjamin, hijo menor del actor de Hollywood

19 de diciembre de 2025 - 9:02 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
John Travolta y su hijo. (Listín Diario / GDA)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La actriz y directora estadounidense Riley Keough, nieta de Elvis Presley, presuntamente donó sus óvulos al actor John Travolta y Kelly Preston, que utilizaron para engendrar a su hijo pequeño, Benjamin Travolta, según ha destapado una demanda judicial contra su abuela, Priscilla Presley, por fraude e incumplimiento de contrato.

RELACIONADAS

La demanda fue presentada por Brigitte Kruse y Kevin Fialko, dos exsocios empresariales de Priscilla Presley, pero iba dirigida a uno de sus hijos, Navarone Garibaldi. Se trata de una disputa que se remonta a hace más de un año y el objetivo final es conseguir dinero para Michael Lockwood, exmarido de Lisa Marie Presley, según la revista People.

En el texto judicial, al que se añadió una enmienda, los demandantes han utilizado cualquier argumento que les permitiera conseguir ese dinero, por lo que la familia Presley considera “completamente impropio” y fuera de lugar que hayan sacado a la luz el tema de la presunta donación de óvulos.

La periodista Elsa Velázquez y su esposo, el artista Luis Enrique González comparten una admiración por la música de antaño, la moda y Elvis Presley.Lo que jamás imaginó el cantante que rinde tributo a Elvis Presley es que su admiración por el legendario ídolo y su gusto por la música de antaño serían la conexión perfecta con su alma gemela en 2009.“Este año ha sido bien bonito. Nos han pasado un par de cosas bien chéveres y queremos cerrar con broche de oro en el Bellas Artes”, agregó González.
1 / 7 | Entre micrófonos y miradas: el amor detrás del tributo a Elvis Presley. La periodista Elsa Velázquez y su esposo, el artista Luis Enrique González comparten una admiración por la música de antaño, la moda y Elvis Presley. - Pablo Martínez Rodríguez

Según los portales especializados en noticias del espectáculo TMZ y People, Keough recibió un auto Jaguar antiguo y entre 10,000 y 20,000 dólares por el acuerdo.

Priscilla estuvo casada con Elvis entre 1967 y 1973 y posteriormente tuvo una larga relación con Marco Garibaldi, padre de Navarone.

Kruse y Fialko señalan que Riley Keough, protagonista de series como ‘Daisy Jones & The Six’ y directora de filmes como ‘War Pony’ (2022), donó sus óvulos para que Travolta y su mujer, fallecida en julio de 2020, pudieran tener un tercer hijo. Benjamin nació en noviembre de 2010.

Los papeles judiciales que se acaban de filtrar van más allá al afirmar que Travolta y Preston habían usado previamente óvulos de Lisa Marie para tener hijos, pero que dejaron de quererlos porque no deseaban “óvulos con heroína”.

Sin embargo, no está claro, según People, que los óvulos de Lisa Marie llegaran a engendrar un bebé de los Travolta. Pero en 2010, un año después de la muerte de su primogénito, Jett, el protagonista de ‘Grease’ y su mujer se habrían puesto de nuevo en contacto con la familia Presley y fue entonces cuando habría entrado en escena Riley Keough.

Aparentemente, Lockwood destapó ese secreto familiar para salir de una crisis económica

Marty Singer, abogado de Priscilla Presley, declaró a la revista US que la contraparte ha demostrado no tener límites en su ofensiva judicial.

Después de perder moción tras moción e intentar sin éxito que el abogado fuera descalificado para representar a Presley en este asunto “Brigitte Kruse, Kevin Fialko y sus cómplices han demostrado que no hay límite demasiado bajo ni línea ética que no estén dispuestos a cruzar en su esfuerzo por causar más dolor a Priscilla Presley y su familia”.

Esta última “escandalosa” acusación, según dice el letrado a US, “es un esfuerzo completamente impropio de ejercer una presión indebida sobre Presley”, “no tiene “absolutamente nada que ver” con el caso y su conducta “es vergonzosa y sin duda será abordada en los tribunales”.

John Travolta llegará a la Isla con “Speed Kills”

John Travolta llegará a la Isla con “Speed Kills”

El actor aseguró, por medio de una videograbación suministrada, que está muy contento por la oportunidad de rodar la película en Puerto Rico

Tags
John TravoltaElvis PresleyEmbarazo
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 18 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: