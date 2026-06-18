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Vivianie Díaz alza la voz contra la toxicidad en redes sociales: “Que la valentía de intentarlo nunca sea castigada”

La aspirante concluyó con una reflexión sobre la importancia de las palabras

18 de junio de 2026 - 4:28 PM

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Vivianie Díaz-Arroyo, Miss Aguas Buenas. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Vivianie Díaz Arroyo, representante de Aguas Buenas en Miss Universe Puerto Rico 2026, denunció recientemente una intensa campaña de acoso cibernético y mensajes de odio en sus redes sociales.

El ataque digital escaló de forma masiva tras las expresiones de Miss Universe Puerto Rico 2024, Jennifer Colón, en una entrevista de podcast. La exreina compartió sus predicciones para el “Top 3″ del certamen y posicionó a Diaz Arroyo como la ganadora de la noche final sobre otras candidatas fuertes como Miss San Sebastián y Miss Arroyo.

A raíz de lo anterior, usuarios en las plataformas vincularon los comentarios con alegaciones sobre el resultado. Esto, a su vez, desató la ola de agresiones.

Esta tarde, Miss Aguas Buenas 2026 regresó a sus redes sociales con un video promocional para concientizar sobre el acoso cibernético y sus posibles consecuencias en las víctimas.

“Soñar no debería convertir a nadie en blanco de juicio. Intentarlo no debería ser motivo de burla. Exponerte, prepararte, atreverte y luchar por una meta no debería darle permiso a nadie para atacar tu cuerpo, tu historia, tu proceso o tu valor”, lee parte del mensaje con el que acompañó el video.

En el video, la modelo explicó que “el acoso digital no tiene edad. Afecta el 46% de los adolescentes y el 41% de los adultos. O sea, casi a la mitad de los jóvenes y 4 de cada 10 adultos han sentido el peso de la violencia ‘online’”.

Según Diaz Arroyo, “en los certámenes de belleza muchas veces se habla del vestido, del cuerpo, del rostro, de la pasarela, de la respuesta. Se habla de la corona. Pero pocas veces se habla de lo que cargamos cuando las luces se apagan. Porque una candidata puede ser fuerte, estar preparada y segura de sí misma y aún así se cuestiona su valor, su cuerpo, su inteligencia, su apariencia y su derecho a soñar”.

La aspirante concluyó con una reflexión sobre la importancia de las palabras.

“Antes de comentar, pregúntate: ¿esto edifica o destruye?, ¿Esto corrige o humilla?¿Esto ayuda o quiere? Porque las palabras también dejan marcas y ninguna corona, ningún título, ningún escenario y ninguna plataforma debería costarle a una persona su paz".

Cada candidata recibió el obsequio de una cadena de oro con un colgante de letras que lee "Queen".El evento ocurrió en la tarde del sábado, en la joyería Lido en The Mall of San Juan. La final del certamen, también por Wapa Televisión, será el 25 de junio.
1 / 13 | Candidatas de Miss Universe Puerto Rico 2026 reciben obsequio con sello de reina. Cada candidata recibió el obsequio de una cadena de oro con un colgante de letras que lee "Queen". - Suministrada/WapaTV/Josian Bruno
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Miss Universe Puerto RicoAguas Buenasreina de bellezaAcoso cibernético
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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