Vivianie Díaz alza la voz contra la toxicidad en redes sociales: “Que la valentía de intentarlo nunca sea castigada”

El ataque digital escaló de forma masiva tras las expresiones de Miss Universe Puerto Rico 2024, Jennifer Colón, en una entrevista de podcast. La exreina compartió sus predicciones para el “Top 3″ del certamen y posicionó a Diaz Arroyo como la ganadora de la noche final sobre otras candidatas fuertes como Miss San Sebastián y Miss Arroyo.

A raíz de lo anterior, usuarios en las plataformas vincularon los comentarios con alegaciones sobre el resultado. Esto, a su vez, desató la ola de agresiones.

Esta tarde, Miss Aguas Buenas 2026 regresó a sus redes sociales con un video promocional para concientizar sobre el acoso cibernético y sus posibles consecuencias en las víctimas.

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“Soñar no debería convertir a nadie en blanco de juicio. Intentarlo no debería ser motivo de burla. Exponerte, prepararte, atreverte y luchar por una meta no debería darle permiso a nadie para atacar tu cuerpo, tu historia, tu proceso o tu valor”, lee parte del mensaje con el que acompañó el video.

En el video, la modelo explicó que “el acoso digital no tiene edad. Afecta el 46% de los adolescentes y el 41% de los adultos. O sea, casi a la mitad de los jóvenes y 4 de cada 10 adultos han sentido el peso de la violencia ‘online’”.

Según Diaz Arroyo, “en los certámenes de belleza muchas veces se habla del vestido, del cuerpo, del rostro, de la pasarela, de la respuesta. Se habla de la corona. Pero pocas veces se habla de lo que cargamos cuando las luces se apagan. Porque una candidata puede ser fuerte, estar preparada y segura de sí misma y aún así se cuestiona su valor, su cuerpo, su inteligencia, su apariencia y su derecho a soñar”.

La aspirante concluyó con una reflexión sobre la importancia de las palabras.

“Antes de comentar, pregúntate: ¿esto edifica o destruye?, ¿Esto corrige o humilla?¿Esto ayuda o quiere? Porque las palabras también dejan marcas y ninguna corona, ningún título, ningún escenario y ninguna plataforma debería costarle a una persona su paz".