La actriz colombiana Ximena Duque y su esposo, el empresario Jay Adkins, compartieron ayer en la noche la primera sesión fotográfica de su hija Skye, quien nació el pasado 6 de febrero.

“Les presento a Skye. Una princesa que amamos con todo nuestro corazón... La deseamos, la soñamos y papá Dios nos la envío, nos dio el privilegio de escogernos para ser sus padres, su guía, su refugio. Nuestro compromiso de darle lo mejor siempre será muestra prioridad. Mi corazón esta feliz, esta completo, mis dos princesas soñadas, sin duda, llegaron a complementar nuestras vidas. Luna tendrá su mejor amiga para toda la vida y Cristan a unas princesitas que lo consentirán siempre”, sostuvo la también presentadora de televisión que pasó 20 horas en sala de partos.

Duque aprovechó la oportunidad para agradecer a su esposo las atenciones que ha tenido con ella y sus hijos.

“Gracias mi amor por hacer mis sueños realidad, por ser ese padre ejemplar que siempre soñé para ellas. Nos espera una vida llena de aventuras con nuestras princesas. Cristan gracias por enseñarme a ser madre, contigo conocí el amor verdadero. Los amo hijos. Te amo esposo”, continuó la intérprete en la publicación que cuenta con más de 480 mil “me gusta”.

Durante sus últimas semanas de gestación, la intérprete de Carola Conde en “La casa de al lado” contrajo el coronavirus, al igual que esposo Adkins y su pequeña hija, Luna. No obstante, su hijo mayor fue el único de la familia que no contrajo el virus.

“Mi mamá salió positiva, Jay salió positivo y Luna salió positiva, yo fui el único que salí negativo, eso fue como hace ya una semana”, confirmó Carabias en su cuenta de Instagram en ese entonces.

Por su parte, la actriz, manifestó en su “story” de Instagram que agradeció “infinitamente tantos mensajes de amor. Mi familia y yo nos estamos recuperando poco a poco. Esto es un proceso, una montaña rusa, me gustaría decirles que ha sido fácil el proceso, pero es lo más duro que me ha tocado vivir en muchos aspectos. Este virus ataca las emociones de una manera muy loca. Ustedes que me conocen saben lo positiva que soy y sé que saldremos de esto”, relató.