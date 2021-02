La actriz y presentadora de televisión colombiana, Ximena Duque, y su esposo, el empresario Jay Adkins, presentaron en las redes sociales a su hija -Skye- que nació el pasado sábado.

“Después de 20 horas llegó nuestra princesa. El parto terminó en cesárea, aun no puedo creer todo lo que se complicó, pero de una cosa sí estoy segura y es que todo valió la pena”, escribió la también empresaria junto a una tierna fotografía.

La intérprete de Carola Conde en “La casa de al lado” aprovechó para agradecer a su marido con palabras de elogio y amor.

“@jayadkins3 eres el mejor esposo y papá. Gracias por estar a mi lado”, continuó la colombiana.

Durante sus últimas semanas de gestación, Duque contrajo el coronavirus, al igual que esposo Adkins y su pequeña hija, Luna. No obstante, su hijo mayor Christan Carabias fue el único de la familia que no contrajo el virus.

“Mi mamá salió positiva, Jay salió positivo y Luna salió positiva, yo fui el único que salí negativo, eso fue como hace ya una semana”, confirmó Carabias en su cuenta de Instagram en ese entonces.

Por su parte, la actriz, manifestó en su “story” de Instagram que agradeció “infinitamente tantos mensajes de amor. Mi familia y yo nos estamos recuperando poco a poco. Esto es un proceso, una montaña rusa, me gustaría decirles que ha sido fácil el proceso, pero es lo más duro que me ha tocado vivir en muchos aspectos. Este virus ataca las emociones de una manera muy loca. Ustedes que me conocen saben lo positiva que soy y sé que saldremos de esto”, relató.