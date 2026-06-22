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Yaire será la madrina del Cataño Pride Festival 2026

El evento se celebrará el domingo 28 de junio

22 de junio de 2026 - 3:56 PM

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La cantautora Yaire. (Suministrada)
El Nuevo Día
Por El Nuevo Día

La cantautora puertorriqueña Yaire fue seleccionada como madrina oficial del Cataño Pride Festival 2026, evento que este año celebra su sexta edición y que reunirá a cientos de personas para conmemorar el amor, la diversidad, la inclusión y el orgullo de la comunidad LGBTTIQ+.

El evento será el 28 de junio a partir de las 11:00 a.m. frente al establecimiento Miami Bar en Cataño.

Dueña de una de las voces más distintivas de la música latina, Yaire ha desarrollado una sólida trayectoria artística que la ha convertido en una de las intérpretes y compositoras más queridas del país. Éxitos como “Tu mayor tentación”, “Contéstame”, “Dime” y “Te amo tanto” forman parte de un repertorio que ha acompañado a varias generaciones de seguidores.

A lo largo de los años, la artista ha mantenido una estrecha relación con la comunidad LGBTTIQ+, que ha respaldado consistentemente su carrera artística y ha encontrado en sus canciones mensajes de amor, fortaleza y autenticidad.

“Recibo esta distinción con muchísimo amor y gratitud. Siempre he creído que cada persona merece vivir con libertad, dignidad y respeto. Ser la madrina del Cataño Pride Festival 2026 representa para mí una oportunidad de celebrar la diversidad, el amor y la autenticidad que nos hace únicos. Agradezco profundamente el cariño y apoyo que siempre he recibido de la comunidad. Será un honor compartir junto a ustedes esta gran celebración del orgullo”, expresó Yaire, quien actualmente funge como jurado del programa “Boricuas con Talento” de TeleOnce.

La participación de Yaire como madrina del Cataño Pride Festival 2026 reafirma su compromiso con los valores de respeto, igualdad e inclusión, al tiempo que fortalece el vínculo especial que ha mantenido durante años con esta comunidad.

Tags
Comunidad LGBTQ+Yaire
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