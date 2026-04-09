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Yaire se va de concierto por los pueblos

La cantante regresa a los escenarios con varias presentaciones musicales

9 de abril de 2026 - 1:15 PM

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La cantautora Yaire. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

La cantautora puertorriqueña Yaire regresa a los escenarios con una serie de conciertos en diferentes municipios de la isla en los que festejará su trayectoria musical.

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Yaire volverá a encontrarse con su público en un momento especial, donde honra no solo su trayectoria como cantante, sino también su desarrollo como compositora, madre, educadora y mujer. La intérprete que posee una de las voces más potentes de Puerto Rico repasará sus éxitos “Tu mayor tentación”, “Contéstame”, “Dime” y “Te amo tanto”, entre otros.

“Este regreso es muy especial para mí, porque no solo celebro mi música, celebro todo lo que soy hoy... mujer, madre, artista y maestra de canto. Cada etapa de mi vida se refleja en mis canciones, y poder compartirlas con el público siempre es un regalo”, expresó Yaire en declaraciones escritas.

Las presentaciones marcan un momento significativo en su carrera ya que se propone realizar un recorrido íntimo por su historia musical, sus vivencias y las distintas etapas a nivel personal y profesional.

Las primeras presentaciones de la cantante serán en los pueblos de Guayama, Naranjito y Añasco.

“Más allá de un concierto, esta gira la percibo como una experiencia emocional, donde cada canción se convierte en un reflejo de crecimiento y conexión genuina con mi público”, añadió la artista.

A lo largo de los años, Yaire también ha dejado su huella como compositora para importantes figuras de la música.

Sus presentaciones

• 10 de mayo - Guayama, Studio 58 (5:00pm)

• 30 de mayo - Naranjito, Bellas Artes (8:00pm)

• 14 de junio - Añasco, Rancho Grande (5:00pm)

Los boletos están disponibles a través de PRticket.com.

Tags
YaireGuayamaNaranjito
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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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