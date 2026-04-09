Yaire se va de concierto por los pueblos

La cantautora puertorriqueña Yaire regresa a los escenarios con una serie de conciertos en diferentes municipios de la isla en los que festejará su trayectoria musical.

Yaire volverá a encontrarse con su público en un momento especial, donde honra no solo su trayectoria como cantante, sino también su desarrollo como compositora, madre, educadora y mujer. La intérprete que posee una de las voces más potentes de Puerto Rico repasará sus éxitos “Tu mayor tentación”, “Contéstame”, “Dime” y “Te amo tanto”, entre otros.

“Este regreso es muy especial para mí, porque no solo celebro mi música, celebro todo lo que soy hoy... mujer, madre, artista y maestra de canto. Cada etapa de mi vida se refleja en mis canciones, y poder compartirlas con el público siempre es un regalo”, expresó Yaire en declaraciones escritas.

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Las presentaciones marcan un momento significativo en su carrera ya que se propone realizar un recorrido íntimo por su historia musical, sus vivencias y las distintas etapas a nivel personal y profesional.

Las primeras presentaciones de la cantante serán en los pueblos de Guayama, Naranjito y Añasco.

“Más allá de un concierto, esta gira la percibo como una experiencia emocional, donde cada canción se convierte en un reflejo de crecimiento y conexión genuina con mi público”, añadió la artista.

A lo largo de los años, Yaire también ha dejado su huella como compositora para importantes figuras de la música.

Sus presentaciones

• 10 de mayo - Guayama, Studio 58 (5:00pm)

• 30 de mayo - Naranjito, Bellas Artes (8:00pm)

• 14 de junio - Añasco, Rancho Grande (5:00pm)