30 de octubre de 2025
EntretenimientoMúsica
Noticia
Yaire le canta a la fuerza interior en “Te voy a olvidar”

“Esta nueva canción no es solo una frase, sino una afirmación de amor propio y sanación”, sostuvo la cantante

30 de octubre de 2025 - 8:16 PM

La artista trabaja en nuevos proyectos de cara al 2026. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día

La cantautora puertorriqueña Yaire regresa con “Te voy a olvidar”, una balada pop que plasma ese momento decisivo en el que se elige soltar lo que duele, cerrar ciclos y reencontrarse con uno mismo desde la fuerza interior.

RELACIONADAS

El nuevo tema retrata la historia de aquellas personas con relaciones intermitentes que aparecen y desaparecen, dejando tras de sí un vaivén de emociones, dudas y silencios.

“Esta nueva canción ‘Te voy a olvidar’ no es solo una frase, sino una afirmación de amor propio y sanación. Es una promesa personal de cierre, fortaleza y renovación emocional”, expresó la artista.

El tema cuenta con el arreglo musical del talentoso productor venezolano Trimer España, quien también colaboró en éxitos anteriores de la artista como “Gracias”, “Es Navidad” e “Infiel”. En esta ocasión, la grabación de voz estuvo a cargo del reconocido productor urbano Noriega, con quien Yaire trabaja actualmente en nuevos proyectos de cara al 2026.

“Cada vez que presento un nuevo tema siento la misma emoción del primer momento que inicié mi carrera. Es como volver a enamorarme de la música, de ese proceso de crear algo que nace del alma y se comparte con el mundo”, finalizó emocionada la artista.

“Te voy a olvidar” ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Yaire narra cómo sobrevivió a la violencia de género, perdió bebé y ahora vive su gran victoria

Yaire narra cómo sobrevivió a la violencia de género, perdió bebé y ahora vive su gran victoria

De "una separación tormentosa" a vivir "el momento más victorioso", la famosa cantautora se confiesa en Abajo y Arriba de El Nuevo Día.

YaireMúsica
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
