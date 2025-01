“Canta con Yaire”: el proyecto musical que busca formar nuevos artistas

View this post on Instagram

“Es algo bien bonito”, destacó sobre cada sesión de sus talleres. “He visto a mis estudiantes crecer de manera profesional, haciendo musicales y dondequiera que van siempre me mencionan. Me envían videos mostrando lo que están haciendo, y para mí es como adquirir más hijos a lo largo del camino. Me emociono, me llaman cuando están en presentaciones para darles consejos”.