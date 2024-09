Zugey Lamela se recupera tras percance de salud: “Confío que estaré bien”

“Ayer, durante el noticiario en vivo, sufrí un percance de salud inesperado. Afortunadamente, me encuentro bien en mi casa, recibiendo la orientación médica adecuada y estoy de buen ánimo. Agradezco la atención inmediata de mis compañeros de trabajo, la atención extraordinaria de los médicos como el Dr. Ricardo Gómez y profesionales de la salud que me atendieron en el hospital Ashford, en especial a su administrador Héctor Ortíz y, sobre todo, a ustedes por la preocupación y el apoyo genuino que nos han demostrado. No hay palabras para agradecer tantas y tantas muestras de cariño. Seguiré las recomendaciones médicas y confío que estaré bien. Gracias siempre a ustedes”, sostuvo.