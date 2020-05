El dúo Alexis y Fido está listo para presentar su nuevo álbum “La Escuela” el próximo 15 de mayo, en una propuesta de reguetón clásico y mucho perreo en medio de la cuarentena que se vive a causa del COVID-19.

El dueto de reguetoneros llevaba más de un año trabajando en la producción musical que según revelaron a finales del año pasado que el proyecto se aleja del sonido comercial y retoma sus raíces del perreo.

Los denominados “Reyes del perreo” se adentraron al reguetón en la década del 2000 con sus letras de doble sentido y picardía que los colocaron entre los favoritos del género en esa época. Con la idea de retomar esa esencia anunciaron que el nuevo disco está disponible para pre-orden en las plataformas de Alexis y Fido.

El disco “La Escuela” consiste de 17 temas, de los cuales 13 no han sido divulgados e incluyen colaboraciones como “Mala suerte” con Justin Quiles, “En la mira” con Baby Rasta y Gringo, “Lenguaje tántrico” con Jon Z y El Dominio, y “Rompe el hielo” con Danna Meza.

El álbum también incluye los sencillos más recientes: “No te vayas” junto al talentoso artista urbano Don Omar, “Reggaeton Ton” con el cantante venezolano Nacho, “Dale ParaTra”, y “Calibre” con los traperos Nio García y Casper Mágico.

Los artistas, por otro lado, revelaron que uno de los retos más fuertes de la cuarentena ha sido permanecer en sus casas, al menos para Alexis quien dijo a este medio que "siempre estoy activo".

En el caso de Fido sostuvo que explicarle y hablarle a sus hijas sobre la crisis sanitaria ha sido un proceso de adaptación para toda la familia.

"El reto mayor ha sido la adaptación de las nenas. La pequeña no lo entiende... quiere salir a jugar al patio como antes. Mientras que la mayor cumplió años y no se lo podemos celebrar como debía ser. Lo otro es cómo evolucionar en mi trabajo y en la música al no poder ir a un estudio de música y las presentaciones"que hay que esperar", compartió Fido en un video que narra sus días en cuarentena.