Aunque no tiene un diagnóstico que anunciar, la cantante Ariana Grande sí dejó saber a sus 167 millones de seguidores en su red social de Instagram que se encuentra muy enferma.

A causa de esa situación, la artista estadounidense podría verse obligada a suspender varios conciertos programados como parte de su gira "Swetener World Tour".

La intérprete de "Boyfriend" escribió un mensaje para dar la noticia. En el mismo afirma: "Hola mis amores, todavía estoy muy enferma. He estado enferma desde el último show de Londres. No sé cómo es posible, pero todavía me duelen tanto la garganta y la cabeza. Tengo mucho dolor y es difícil respirar durante el espectáculo. Estoy viendo a mi médico y tratando de mejorar".

"Lo último que quisiera hacer es cancelar un show en este momento con tan poco tiempo que queda. Estoy disfrutando cada momento de esto...Realmente no sé que me está pasando con mi cuerpo en este momento y necesito resolverlo. Por favor, tomen esto como una suave advertencia", continuó diciendo en su escrito la artista de 26 años.

Grande también aseguró que está "haciendo todo lo posible" para cumplir con todas sus presentaciones pendientes hasta el mes de diciembre.

El único concierto que la artista debió cancelar es que tenía programado para este domingo en Lexington, Kentucky.