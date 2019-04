La cantante Beyoncé volvió a sorprender a sus seguidores al lanzar hoy su nuevo álbum, el mismo día del estreno de su documental en la plataforma digital Netflix sobre su actuación en el festival Coachella del año pasado.

El nuevo trabajo discográfico y el documental llevan el mismo nombre “Homecoming”. La intérprete publicó esta mañana la carátula del proyecto en su cuenta de Twitter, provocando así miles de mensajes de sus fanáticos.

#HOMECOMING out now. https://t.co/sa6OKEBvkb pic.twitter.com/f7fNhYuzLc — BEYONCÉ (@Beyonce) April 17, 2019

Al igual que el documental, la artista hace un recorrido en vivo de su participación en el famoso festival californiano, recoge las interpretaciones en vivo de los grandes éxitos de la artista, entre ellos "Crazy In Love", "Formation", "Sorry", "Drunk In Love", "Run The World (Girls)" y "Love On Top". Además se incluyen temas de su paso por el grupo Destiny´s Child.

La participación de Beyoncé fue una de la más destacada de la edición de 2018. El festival incluyó a Eminem, Cardi B, David Byrne o HAIM. El estreno de su documental coincide con la edición de este año del festival californiano que contó con las presentaciones de los puertorrqiueños Bad Bunny y Ozuna.

