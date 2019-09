La segunda edición de los Premios Tu Música Urbano se llevarán a cabo el 5 de marzo de 2020 en el Coliseo de Puerto Rico José M. Agrelot en San Juan, informó este viernes Pompi Vallejo, uno de los productores de la cita y coproductor de la firma Mr. & Mrs. Entertainment.

"Vamos a romper. Va a quedar muchísimo mejor que el año pasado. Te lo aseguro", afirmó Vallejo a Efe tras anunciar la fecha del magno evento.

En la primera edición se resaltaron los 30 años del género y se exaltó la carrera de Daddy Yankee, indiscutiblemente el artista urbano de mayor renombre a nivel mundial.

En la edición de estreno, el puertorriqueño Ozuna dominó la misma con seis galardones.

Ozuna cargó con los premios de Artista del Año, Artista Urbano Masculino, Álbum del Año por "Aura", Remezcla del Año por "Te boté", Colaboración Internacional del Año por "Vaina loca" junto al colombiano Manuel Turizo y Video del Año por "El Farsante" junto al dominicano Romeo Santos.

En la remezcla de "Te boté" también aparecen los puertorriqueños Bad Bunny, Nicky Jam, Casper Mágico, Darell y Nio García.

Daddy Yankee, por su parte, recibió el Premio Humanitario del Año, Compositor del Año Internacional y Canción del Año por "Dura".

Natti Natasha, a su vez, fue galardonada como Artista Extranjera Femenina, Canción artista extranjera por "Sin pijama" junto a Becky G, de cuyo tema también ganó a Mejor Vídeo Urbano Internacional.

✉ Email Ozuna a su llegada a la entrega de premios. (Neidy Rosado)

Raymons Arrieta fue unod e los presentadores de la ceremonia. (Neidy Rosado)

La primera dama Beatriz Isabel Rosselló junto a la diseñadora Stella Nolasco, quien confeccionó el vestido que lució para entregar el premio "Humanitario" a Daddy Yankee. (Suministrada) (ELNUEVODIA.COM)

Una de las presentadoras de la noche Zuleyka Rivera se mantuvo en movimiento constante para sus cambios de ropa. (Neidy Rosado)

Rivera en otro de sus cambios de vestido. (Neidy Rosado)

Para evitar correr en tacos hacia los camerinos, Rivera usó pantunflas. (Neidy Rosado)

La actriz y presentadora colombiana Carmen Villalobos fue otra de las animadoras de la noche. (Neidy Rosado)

La cantante dominicana Natti Natasha momentos antes de subir al escenario. (Neidy Rosado)

Natti Natasha. (Neidy Rosado)

Farruko a su llegada a la sala de prensa tras recibir el premio canción pop urbano por "Calma". (Neidy Rosado)

"Esto es lo más importante que me ha pasado. Es la primera vez que me gano un premiof rente a las cámaras en mi isla", afirmó. (Neidy Rosado)

Pedro Capó subió al escenario para cantar "Calma" junto a Farruko. (Neidy Rosado)

Yandel y su esposa Yomaira. (Neidy Rosado)

Almighty trasbastidores. (Neidy Rosado)

Brytiago y Darel tras recibir el premio de canción nacional del año. (Neidy Rosado)

Guaynaa saluda tras presentar unod e los premios de la noche. (Neidy Rosado)

Otros siete artistas también fueron reconocidos en la gala por su trayectoria: Wisin y Yandel, Ivy Queen, Vico C, Zion y Lennox, Tego Calderón, Tito "El Bambino" y Don Omar.

No obstante, Vico C, Tego Calderón y Don Omar no acudieron a la cita.

Durante los primeros años del género, que nació en los sectores más marginados y pobres de Puerto Rico con influencias caribeñas y sonidos electrónicos europeos, se le conocía como "underground", ya que la temática de las canciones siempre hacía referencia al sexo y a la violencia callejera.

A pesar de que el "underground" y posteriormente el reguetón tuvieron un enorme éxito, provocaron también cierta protesta social por la agresividad y el contenido sexual de sus letras, e incluso se llegó a exigir, conrelativo éxito, la retirada de ciertos discos de las tiendas.