Estaremos recibiendo los siguientes artículos en nuestro centro de acopio en el 2do nivel de @plazalasamericas - justo arriba del museo.???? ESTAREMOS HASTA EL 15 DE ENERO - kit de primeros auxilios ? Repelente de mosquitos ? Benadryl en crema o gel para la piel ? Frisas y sábanas ? Matrés inflabales de batería -Sleeping bags ? Casetas de acampar ?Toallas húmedas (wipes) ? Pañales para niños y adultos (variedad de tamaños) ? Libros d pintar y crayolas ? Papel higiénico ? Toallas sanitarias ? Duchas portátiles ? Artículos de higiene ? Papel toalla ? Abanicos de batería ?Baterías AAA, AA, D ? Cajas plásticas de almacenaje ? Gel para tratar úlceras a encamados ? Citronella ? Alimento para mascotas #daddyyankeemuseum #daddyyankee temblorpr