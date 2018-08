La cantante estadounidense Demi Lovato canceló el resto de su gira “Tell Me You Love Me”, en México y varios países de Sudamérica, para concentrarse en su rehabilitación a las drogas.

Ante la situación por la que atraviesa Demi, quien tomó la decisión de ingresar a una clínica de rehabilitación para superar su problema de adicción, sus planes artísticos tuvieron que sufrir modificaciones, por lo que sus conciertos en México, que estaban previstos para septiembre fueron cancelados, según publica la revista People.

Lo mismo pasó con lsd presentaciones que realizaría en noviembre próximo en seis ciudades de países de Brasil, Argentina y Chile.

Y es que las últimas semanas no han sido nada fáciles para la exestrella de Disney.

Apenas el pasado fin de semana Lovato salió del hospital Cedars-Sinai, en Los Ángeles, California, al que ingresó el 24 de julio por una supuesta sobredosis de heroína, que puso en riesgo su vida.

La cantante de 25 años escribió un mensaje el domingo en Instagram, en el que dio gracias a Dios por mantenerla con vida. Así también agradeció el apoyo de su familia y fans por apoyarla en los momentos difíciles.

Pero sobre todo destacó que sigue comprometida para superar su adicción.

"Siempre he sido transparente sobre mi travesía con la adicción. Lo que he aprendido es que esta enfermedad no es algo que desaparece o se disipa con el tiempo. Es algo que debo seguir superando y todavía no lo he hecho", destaca el mensaje.

Una publicación compartida de Demi Lovato (@ddlovato) el 5 Ago, 2018 a las 1:53 PDT

"Ahora necesito tiempo para sanar y enfocarme en mi sobriedad y mi camino a la recuperación. Nunca olvidaré el amor que todos ustedes me han mostrado y espero con ansias el día en que pueda decir de que salí al otro lado", escribió la cantante.

Así que tras salir del hospital, la intérprete de “Échame la culpa” fue trasladada a una clínica de rehabilitación fuera de California, según informes de la prensa especializada en celebridades.

Lovato ha hablado sobre sus problemas con desórdenes alimenticios, mutilación autoinfligida, así como abuso de drogas y alcohol.

La cantante celebró seis años de sobriedad en marzo pero recientemente tuvo una recaída y reveló la situación en su canción “Sober”, lanzada en junio. El éxito escaló esta semana en la lista Billboard Hot 100 al puesto 47.