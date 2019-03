Eduardo Cajina, gerente general del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, ha sido testigo del crecimiento de la música urbana a través de los años, apoderándose del gusto del público y llenando el mayor recinto de eventos masivos del país, una y otra vez.

Y precisamente, este jueves, el coliseo que dirige será la sede de la entrega de premios Tu Música Urbano. Se trata de la primera ceremonia dedicada exclusivamente a este género. Se espera que millones de seguidores en América y Europa vean la transmisión a través de Telemundo.

“Hemos sido testigos de como todo ha ido evolucionando e impactando distintos niveles de público. Los exponentes de música urbana representan una gran cantidad de eventos al año haciendo no menos de 10 y cerca de 20 en el Coliseo. Hemos visto un crecimiento a partir del 2006 cuando se presentó por primera vez Héctor "El Father", hasta las ocho funciones de Wisin & Yandel, el mayor récord en funciones en este ‘venue’, y más reciente Ozuna y Bad Bunny que presentaron shows impresionantes. Así que estos premios son muy importante para nosotros”, compartió el ejecutivo.

Cajina, quien creció escuchando la música de Vico C, afirma que el Coliseo “es la casa de la música urbana, el patio de ellos. Estos muchachos se presentan aquí con unos shows espectaculares”.

Reveló que los productores Soraya Sánchez, Pompi Vallejo y Shirley Rodríguez vienen hablando de este suceso desde hace cerca de un año.

“Nosotros habíamos realizado otras premiaciones como los Latin Billboard en 2010, y me pareció que era una gran oportunidad para hacer este evento siendo Puerto Rico el país que cuenta con la mayor cantidad de artistas del género urbano. Soraya no se equivocó al ver el Coliseo como primera opción y quisiéramos que esta premiación se siga haciendo aquí porque me parece que se le hace justicia. No hay otros coliseo como este”.

El montaje del show

El administrador describe la escenografía que el público verá el jueves desde el Coliseo o los hogares como “un espectáculo comparado a cualquier producción de Estados Unidos y Europa. La gente va a experimentar algo bien grande”.

Sin egos exagerados

De acuerdo con Cajina, cuando los reguetoneros se presentan en el Coliseo de Puerto Rico no hacen pedidos especiales ni extravagantes para sus camerinos, como suele ser la creencia popular.