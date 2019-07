La cantautora Kany García publicó un vídeo en su cuenta de Instagram en el que se une a la larga lista de artistas puertorriqueños que le exigen la renuncia al gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

García expresó su sentir luego de darse a conocer el contenido de un chat en el que Rosselló y 11 asesores y empresarios emitieron comentarios homófobos y misóginos, y se burlaron de las muertes tras el paso del huracán María en la isla y de los sectores de escasos recursos de la isla.

La autora de temas como “Remamos” y “Soy yo” lamentó en el vídeo no poder estar presente en las manifestaciones que se están dando en la isla, por encontrarse cumpliendo compromisos profesionales.

“Un abrazo a todos los que me siguen. Este un mensaje para todos los puertorriqueños en la isla en este momento. Primero les quiero pedir disculpas porque nada me daría más satisfacción que estar con ustedes en las calles manifestándome con ustedes. Porque es un profundo dolor con todo lo que está sucediendo", dijo García.

"No puedo estar ahí y tan pronto mi agenda me lo permita, créanme que cuentan conmigo no solo en las redes si no en las calles manifestándonos hasta que se de la renuncia de Ricardo Rosselló. Estamos indignados. Es un dolor profundo saber que han administrado tan mal este país que tanto amamos. Por eso exigimos a Ricardo Rosselló que nos entregue su renuncia", añadió la artista.

"Ya nosotros estamos grandecitos y el perdón no nos da, no aguanta lo que usted ha hecho. No se trata de un chat, ni de palabras soeces, ni de haber dicho p***, es mucho más grande que eso. El pueblo sabe que usted no tiene la capacidad para administrarnos y que solo con un acto de valentía y respeto al país diciendo ‘renuncio’, es la única manera en que vamos a parar", recalcó.