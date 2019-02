La cantante Lady Gaga y su prometido, el agente de talento Christian Carino, se han separado.

Un representante de la cantante y actriz confirmó la noticia a The Associated Press el martes. No proporcionó más detalles.

Gaga, de 32 años, y Carino, de 49, comenzaron a salir en el 2017. Gaga estuvo previamente comprometida con el actor Taylor Kinney.

Los rumores de su separación surgieron en los Premios Grammy, donde la cantante apareció en la alfombra roja sin su anillo de compromiso y tampoco agradeció a Christian Carino por su premio.

Gaga tiene un gran fin de semana por delante: se medirá por dos premios Oscar, que se entregan el domingo, por su trabajo en "A Star is Born". Sus nominaciones incluyen mejor actriz y mejor canción original por "Shallow", que ya ganó dos Grammy y un Globo de Oro.

La cantante va a interpretar junto al actor Bradley Cooper el tema "Shallow".

Los Premios de la Academia se transmitirán en vivo por ABC desde el Teatro Dolby en Los Ángeles.

