Luego de la muerte de Camilo Sesto, ocurrida el pasado 8 de septiembre, han salido a la luz diferentes detalles en torno a su vida personal, uno de ellos, es la nula relación y poco cordial que supuestamente el cantante tenía con su hijo Camilo Blanes y con Lourdes Ornelas, madre del heredero.

Fue ahora la expareja de Sesto, quien otorgó una entrevista a la revista ¡Hola! España, en donde relató cómo comenzó su relación con el intérprete, un romance que duró dos años, pero además también reveló que tuvo un aborto.

"Fue después de mucho tiempo. Yo iba con él a Londres, a sus giras... y empezó a haber mucho feeling (sentimiento) entre los dos. Pasábamos horas hablando, y yo estaba ya perdidamente enamorada de él. Hasta que al final, pasó lo que pasó. Fue en Los Ángeles”, contó Lourdes a la publicación española.

Ornelas también relató que tras un cena en Los Ángeles a la que la invitó Sesto, quedó embarazada por primera vez; pero en aquella ocasión confiesa haber tomado la decisión de interrumpir el embarazo, ya que según ella, el miedo de no volver a ver al arista y la tristeza la invadieron.

“Me deprimí horrible. Aborté en febrero, casi de tres meses. Me di cuenta de lo que había hecho: ¡¿Qué hice?! ¡Cómo pude hacer lo que hice!... Me quedé en Los Ángeles con mis tíos, y Camilo no me volvió a llamar. Creí que no volvería a llamarme nunca”, detalló Ornelas.

Tras varios meses, Camilo volvió a contactarla, según cuenta Lourdes, poco tiempo después concibieron a su hijo Camilo Blanes, el único hijo y ahora heredero universal del cantante.

Sin embargo, la madre de Blanes también detalló que partir del nacimiento de su hijo, Camilo Sesto se distanció de ella y pese a las insistencias de Ornellas por seguir en contacto con el cantante le fue imposible mantenerse cerca a él.