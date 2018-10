El grupo surcoreano de K-pop, BTS, está pasando uno de los mejores momentos de su carrera musical y tras probar éxito en los escenarios internacionales está listo para su debut en la pantalla grande con "Burn the stage: The movie", que se estrenará el próximo 15 de noviembre.

Los fans de la boy band podrán disfrutar de los momentos más importantes de sus ídolos desde que saltaron a la fama internacional en el 2016, según Variety.

El grupo se formó en el 2013.

"Burn the stage: The movie" fue grabada en el 2017, durante la gira "Live Trilogy Episode III The Wings", donde el grupo ofreció 40 conciertos, en 19 ciudades alrededor del mundo, logrando reunir en sus presentaciones más de 550,000 fans.

El grupo compartió en su cuenta de Instagram el póster promocional de su película.

En la imagen se muestra a los integrantes de la banda en medio de un escenario, inclinados, dando las gracias a su público.

El post lleva más de 2 millones de me gusta.

Además de los fragmentos de las presentaciones, la cinta contiene entrevistas, escenas de backstage y momentos especiales de cada uno de los miembros de la agrupación.

Los fans podrán saber más de la vida de RM, Jimin, Jin, Suga, J-Hope, V y Jung Kook, integrantes del grupo.

La película está inspirada en la serie de YouTube del mismo nombre, que fue lanzada con anterioridad,reveló Variety.

De acuerdo al sitio especializado, "Burn the stage: The movie" tendrá un lanzamiento limitado en los cines y los boletos se pondrán a la venta el próximo 22 de octubre en el sitio web oficial la película.

La película está dirigida por Park Jun Soo y promete ser todo un éxito en taquilla.

BTS ha realizado dos giras internacionales.

Su más reciente disco "Love Yourself: Tear" se convirtió en el primer álbum de K-Pop en alcanzar el número uno en la lista Billboard 200.

Su single "Fake Love" alcanzó el puesto número 10 en junio pasado.

Actualmente BTS realiza su gira mundial "Love Yourself" por Europa, luego de haberse presentado en América del Norte.

Durante sus gira por Estados Unidos se convirtieron en los primeros artistas coreanos en presentarse y llenar el estadio Citi Field, de Nueva York.