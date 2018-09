“Luchando desde una isla pequeña, no hay fuerza más grande que la puertorriqueña”.

El galardonado dramaturgo puertorriqueño Lin-Manuel Miranda soltó una nueva canción en el aniversario del paso del huracán María por la isla, el peor que ha impactado al país en los últimos años.

La canción “A forgotten spot” (Un lugar olvidado) es interpretada por los reguetoneros Zion y Lennox, De La Guetto, Ivy Queen, PJ Sin Suela y “La voz de Puerto Rico” Lucecita Benítez. La pista fue una fusión de Lin-Manuel con DJ Trooko.

“Para el aniversario del huracán María, le hice una muestra a Dj Trooko, luego le dimos el micrófono a los legendarios artistas: Zion y Lennoz, De La Guetto, Ivy Queen, PJ Sin Suela y Lucecita Benítez”, publicó el actor en las redes sociales.

El tema habla de la lucha que vivieron los puertorriqueños contra aquel “gigante” categoría 4, que hace exactamente un año, destrozó al país con vientos de 155 millas por hora y transformó para siempre la vida de los ciudadanos.

También hace mención de las miles de muertes que el gobierno tardó en reconocer y hasta la fugaz y controversial visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Nos tiró en la cara con papel toalla, ese canalla anaranjado que no tiene agallas”, expresa Lucecita en el tema. Y es que en esta ocasión “La voz de Puerto Rico” interpreta un rap donde despotrica contra el presidente.

