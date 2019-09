Luego de dos años del paso del huracán María por Puerto Rico, la alianza “Somos una Voz”, creada por Marc Anthony en septiembre de 2017 con el propósito de ofrecer ayuda humanitaria, reunió a más de una decena de entidades que se beneficiaron.

Aunque el cantante no pudo estar presente en la conferencia, sí envió un mensaje de agradecimiento a los representantes de las diversas organizaciones que participaron en la actividad.

“Decir gracias no es suficiente por el trabajo que todos han hecho desde el primer momento en que María afectó nuestra isla. Ustedes son parte de los verdaderos héroes de esta historia”, dijo el intérprete de “Valió la pena”.

La conferencia tuvo como fin celebrar la labor y los avances de las organizaciones que recibieron asistencia financiera luego del Huracán María. Entre estas entidades se encontraban Banco de Alimentos de Puerto Rico, The Boys and Girls Club of Puerto Rico, EcoExploratorio, Extra Bases, Fundación Educativa Concepción Martin, Fundación Yo No Me Quito y Global Press.

A ellos también se unieron, Grupo Guayacán, Guatemorfosis, Heart 9/11, INDESOVI, Jóvenes de Puerto Rico en Riesgo, LoveCity Strong, My Brother’s Workshop, P.E.C.E.S, Resilient Power Puerto Rico, S.E.R., Salud Integral de la Montaña, Save the Children y United Way.

“Gracias por permitirme a mí y a todos mis compañeros y amigos ser el instrumento para poder ayudarles. En estos días en que la palabra confianza tiene más significado que nunca, estoy orgulloso de ver cómo ustedes continúan luchando por nuestra gente. Dicen que en la unión está la fuerza y ustedes son muestra de eso. Los felicito, les mando un beso y un abrazo y que Dios me los bendiga y que viva Puerto Rico”, añadió el cantante.

La alianza creada por Marc y apoyada por otros artistas y atletas también brinda ayuda humanitaria a las áreas afectadas por desastres naturales en el sur de los Estados Unidos, México, Puerto Rico y otras áreas del Caribe.

En octubre de 2017 “Somos una Voz” celebró el concierto “Somos Live!” a beneficio damnificadas por los huracanes Harvey, Irma y María, y por el terremoto ocurrido en México. El espectáculo se llevó a cabo en el Marlins Park, en Miami y unió a estrellas de talla de Jennifer López, Marc Anthony, Alejandro Sanz, Bruno Mars, Daddy Yankee, Ricky Martin, Ellen DeGeneres, Justin Timberlake, Kany García, Bad Bunny, Gina Rodríguez, Maroon 5, Mary J Blige, Gwen Stefani, Nicky Jam, Pedro Capó, Romeo Santos, Selena Gómez, Benicio del Toro, Vin Diesel y Stevie Wonder.

Como resultado del teletón se recaudaron más de $26 millones que fueron repartidos entre diversas entidades. El “Somos Legacy Program” ha impactado directamente las vidas de alrededor de 185,000 personas.

Para Eduardo Carrera, principal oficial ejecutivo de Boys and Gils Club of Puerto Rico, la reunión de muchas de las instituciones que recibieron ayuda de parte de “Somos una Voz” dio espacio para la colaboración.

“Las organizaciones tienen mucho trabajo y hay poco espacio para compartir lo que estamos haciendo. Estos espacios que lo que hacen es crear una plataforma para que los diferentes grupos puedan traer sus fortalezas y sus retos dan una oportunidad de colaboración”, destaca Carrera.

El itinerario de la conferencia incluyó dos paneles en los que se tocaron los temas de “Esfuerzo humanitario” y “Esfuerzos de recuperación”. En cada uno los directivos de algunas de las entidades beneficiadas por “Somos una Voz” contaron sus experiencias luego del paso del huracán María.