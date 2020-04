El grupo New Kids on the Block se aventuró a realizar nueva música para sus seguidores durante la cuarentena.

Hoy, viernes la banda de chicos lanzó la canción "House Party", cuya letra invita a sacar lo mejor de este tiempo de aislamiento debido al coronavirus.

En una entrevista publicada en Entertainment Tonight los integrantes de Donnie Wahlberg, Joey McIntyre, Jordan Knight, Danny Wood y Jonathan Knight, narraron cómo surgió la pista que une a otras figuras como son Boys II Men y Jordin Sparks, entre otros.

"En el chat, un fanático dijo: '¿Estás haciendo música nueva?' Y dije: "No sé, quizás algunos. Uno de nuestros amigos productores está viendo esto y nos enviarán una canción y quién sabe qué podría pasar", recordó Wahlberg.

A partir de ahí es instante, Wahlberg se dio a la tarea de crear el tema y se lo envió al resto de los integrantes que de paso reclutaron a otros amigos de la industria del entretenimiento.

Nicole Scherzinger, Ken Jeong, Derek Hough, Carrie Underwood y la esposa de Wahlberg, Jenny McCarthy, también filmaron videos de sus hogares para incluirlos en el video musical.