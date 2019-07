El concierto “Cruzando destinos” del cantautor cubano Francisco Céspedes fue pospuesto para el sábado, 28 de septiembre de 2019 a las 9:00 p.m. en el Hotel Marriott Resort & Stellaris Casino, en el Condado.

El cambio de fecha responde a la crisis política y social que ha atravesado la isla en semanas recientes, según declaraciones escritas. Los boletos adquiridos para la fecha original, que era el domingo, 17 de agosto serán honrados por la producción.

En este concierto, el intérprete del éxito internacional Vida loca le presentará al público puertorriqueño un recorrido de sus grandes éxitos, temas grabados a través de su larga carrera.

En entrevista con El Nuevo Día, publicada este mes, Céspedes sostuvo que presentaría algunos temas inéditos, así como canciones de sus pasadas producciones discográficas. No faltarán sus éxitos de siempre como “Esta vida loca”, “Señora” y ¿Dónde está la vida?”, que siempre le reclaman sus fanáticos.

“No me gusta decir que son canciones obligadas porque no me gusta que me obliguen a nada. Esas son canciones que las amo, que las hago con muchísimo amor y que siempre trato de reinterpretarlas en cada presentación”, dijo sobre sus éxitos.

En varios países, Céspedes ha presentado a casa llena este nuevo concierto, que describió como una íntima bohemia en la que tanto él como el público comparten sus vivencias, amores y desamores y el amor a la vida loca.

Nacido y criado en Cuba y hoy radicado en Cancún, México, este cantautor abandonó su carrera médica para dedicarse a su verdadera pasión: la música popular. En una misión cultural en México junto a la Orquesta de Música Moderna de Cuba decidió desertar, acercándose rápidamente a los grandes de la industria musical.