Gracias México ?? Fue una de las experiencias mas grandes de mi vida el ver a mas de 200 mil almas con el puño al aire corear “Latinoamérica” en el Zócalo.???? Thanks Mexico ?? It was one of the greatest experiences of my life to see more than 200 thousand souls with the fist in the air chanting “Latin America” at the Zocalo.