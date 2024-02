30 años en 13 minutos: así será la presentación de Usher en el Super Bowl

Usher dijo que se ha preguntado: “¿Por cuáles canciones me conoce la gente, qué canciones han sido una celebración de todo el viaje?”.

Pero no dio pistas específicas del rumbo que tomó en ese proceso y cómo será su visión del espectáculo global.

Tampoco dio nombres de quién podría unírsele en el escenario, aunque sí dejó varias pistas, y confirmó que no estará solo en el Allegiant Stadium . Como la mayoría de los artistas del Super Bowl, tendrá invitados y sugirió que serían personas con las que ha colaborado antes.

“Creo que me lo puse fácil cuando decidí incluir artistas en canciones que se convirtieron en éxitos. Eso me dio la mayor inspiración”, dijo. “Definitivamente, he pasado por muchas ideas de quién podría pasar este momento conmigo