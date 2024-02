Usher ante el reto de hacer uno de los mejores espectáculos de “halftime” del “Super Bowl”

La actuación que Usher , estrella del rhythm and blues (R&B), dará en el medio tiempo del Super Bowl LVIII del próximo 11 de febrero está ante el reto de convertirse en una de las mejores en la historia de los espectáculos del medio tiempo del partido por el título de la NFL.

Ofrecer una presentación histórica que rompa marcas a nivel de audiencia e impacto musical no será sencillo.

A pesar de no acercarse a esos números televisivos, los críticos de la revista Billboard consideran que la mejor actuación en estos espectáculos ha sido la de Prince en el Super Bowl XLI realizado en el 2007.

Prince, quien falleció en abril del 2016, abrió aquella presentación con un tributo a Queen con el tema ‘We Will Rock You’; actuación que llegó al clímax con la interpretación de su éxito ‘Purple Rain’, bajo una torrencial lluvia que cayó sobre el Dolphin Stadium de Miami, Florida.

Michael Jackson, Madonna, Mick Jagger, Paul McCartney, Diana Ross, Aerosmith, U2, Beyoncé, Jennifer Lopez, Shakira..., una lista que pone a pensar en qué tendrá que presentar el intérprete de ‘DJ Got Us Fallin’ in love’ para que su actuación sea histórica.