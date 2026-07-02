Una identidad sin etiquetas: El viaje personal que Vico Ortiz lleva al escenario

Guaynabo - Desde que era un adolescente que soñaba con mudarse a Los Ángeles para dedicarse al arte, Vico Ortiz tuvo muy claro que la creatividad sería el centro de su vida.

Hoy, tras una destacada trayectoria en cine, televisión y teatro, el artista puertorriqueño regresa a su isla para presentar por primera vez en español “Viene, viene el Drag King”, un unipersonal que entrelaza humor, vulnerabilidad y reflexión para explorar temas como la identidad, la comunidad y el proceso de descubrirse a sí mismo, hasta permitirse ser “todo lo que quieras ser”.

En entrevista con El Nuevo Día, Ortiz repasó sus inicios en las artes, el impacto del “drag” en su vida y la emoción que siente al poder compartir esta pieza íntima con su gente, el público puertorriqueño.

Crecer en un hogar donde el arte formaba parte del día a día marcó profundamente su desarrollo creativo. Hijo de los artistas Gerardo Ortiz y Evelyn Rosario, asegura que desde muy pequeño tenía claro cuál sería su camino.

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“Desde que tengo memoria, siempre le dije a mami y a papi que cuando terminara la secundaria me iba a mudar a Los Ángeles. Eso estuvo súper claro desde el día uno. Había ya una llama en mí que deseaba que le pusieran más palitos para seguir cosechando ese fuego de crear, de tripear en kétchup de forma profesional”, aseguró.

Al mudarse a la meca del entretenimiento, logró muchos de sus anhelos profesionales al participar en proyectos como Our Flag Means Death, American Horror Story, Criminal Minds, Adventure Time: Fionna and Cake, la serie digital Dímelo de GLAAD y el podcast What Happened in Skinner. Actualmente forma parte del jurado de King of Drag, una competencia televisiva enfocada exclusivamente en drag kings.

La búsqueda de autenticidad es el eje central de “Viene, viene el Drag King”, una propuesta teatral íntima, divertida y emotiva que formará parte del True Colors Fest, del 2 al 5 de julio de 2026. (Xavier Araújo)

Sin embargo, con el paso del tiempo sintió el llamado de regresar a sus raíces y establecer nuevamente su base en Puerto Rico.

“Estuve viajando mucho a Puerto Rico estos últimos cinco años, pero este último año y medio dije: Espérate, yo quiero que ya mi base sea Puerto Rico”.

Aunque reconoce los desafíos que enfrenta el país, asegura que volver ha sido una decisión profundamente significativa tanto en el plano personal como profesional.

“Sé que hay muchas cosas que están pasando en Puerto Rico que quisiera que se manejaran mejor en el ámbito político… hay muchas necesidades básicas que no se están cumpliendo aquí en Puerto Rico y duele mucho”, lamentó.

No obstante, agradece su regreso.

“Esta es mi tierra, siempre ha sido mi tierra y aunque tengo una carrera que se ha destacado súper bien en Los Ángeles, tengo la fortuna de que no tengo que estar en L.A. todo el tiempo para poder trabajar… tengo mi raíz aquí y viajo a donde sea que mi carrera me lleve”.

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A lo largo de su carrera hubo experiencias que transformaron no solo su manera de actuar, sino también la forma en que se entendía a sí mismo.

“The Super Variety Match Bonus Round! by Deb Hiett”, respondió al recordar la pieza teatral de 2016.

“Fue la primera vez que interpreté a un personaje que usaba los pronombres de él, que desafiaba las normas establecidas de la expresión de género. O sea, era muy fluido en su expresión: afeminado, masculino, las dos cosas al mismo tiempo. Y eso fue justamente antes de yo comenzar a explorarme como drag King”, destacó.

“Yo podía estar fluyendo entre lo femenino y lo masculino, dejándome simplemente ser, mientras todo el mundo en la pieza me decía ‘él’, ‘chamaco’, usando pronombres masculinos, pero también viendo la forma en que me estaba moviendo en el ámbito femenino”.

Aquella experiencia también representó un punto de inflexión en su desarrollo artístico y personal.

“Me nominaron como mejor actuación secundaria y la pasé tan rico en esa pieza… ahí fue que me empecé a dar cuenta de que había algo en mí; aunque esto era un performance, había algo más que estaba pasando debajo de todo esto”, reveló.

Durante la presentación subirá a escena su alter ego, Vico Suave, quien le permite expresar su lado más vulnerable ante el público. (Xavier Araújo)

Ese proceso de autodescubrimiento terminó convirtiéndose en el motor de gran parte de su trabajo creativo, desde donde busca amplificar las historias de la comunidad LGBTQ+.

“Es súper importante porque, para mí, mi enfoque ahora mismo es humanizar nuestras historias. Usualmente —y no es que esté mal— es bueno contar historias sobre cómo nos estamos identificando, los coming out, los clósets y todo eso. Y también es importante contar historias que humanice nuestra experiencia y relaten las muchas formas en las cuales la sociedad nos está violentando”, denunció.

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“Con el drag king empecé a entender que siempre estaba invalidando mi lado masculino para validar el lado femenino, o validando el lado masculino para invalidar el otro, pero si yo me dejo ser y fluir como sea, me siento bien libre, bien centrade y bien anclade en quien soy como ser humano. También me ha ayudado a validar quién soy como puertorriqueñe y queer. No tengo que ser una cosa o la otra. Puedo ser las dos”.

Precisamente esa búsqueda de autenticidad es el eje central de “Viene, viene el Drag King”, una propuesta teatral íntima, divertida y emotiva que formará parte del True Colors Fest, del 2 al 5 de julio de 2026, en la Sala Experimental del Centro de Bellas Artes de Santurce.

“Yo creo que lo más retante es hacerlo digerible para múltiples y diversas audiencias. Asegurarme de que lo que estoy diciendo, no importa quién tú seas, va a resonar contigo. Tenía que asegurarme de que este viaje que estoy contando, aunque tiene que ver con cómo me di cuenta de que soy trans, que soy no binaria y todo esto, también honra a mi niña interior y que cualquier persona pueda resonar con eso, sea niña, niño o lo que sea. Así que, aunque la historia es bien específica, el reto era que fuera específica y también universal”, contó sobre la pieza, la cual presenta por primera vez en español tras su éxito en ciudades como Nueva York y Los Ángeles.

Durante la presentación subirá a escena su alter ego, Vico Suave, quien le permite expresar su lado más vulnerable ante el público.

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“Vico Suave me ayuda a anclarme en esa vulnerabilidad. Sí, soy Vico Ortiz y escribí esta pieza, pero Vico Suave me ayuda a contar esta historia de otra forma, dentro del chisme, el vacilón, dentro de la celebración”.

El espectáculo contará además con la participación de varios drag kings y burlesqueres locales, quienes ofrecerán un breve espectáculo en cada función.

Presentar este proyecto en Puerto Rico tiene un significado especial para el artista, no solo por el reencuentro con su público, sino porque representa una nueva etapa en la vida de esta obra.