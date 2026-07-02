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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Dos boricuas condenados en “Garra versus Veneno: Guerreros Mundiales”

Janice Betancourt y Jeffrey “Mamba” Cerda podrían abandonar la competencia el próximo domingo si no cuentan con el voto de la audiencia

2 de julio de 2026 - 8:45 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los boricuas Janice Betancourt y Jeffrey "Mamba" Cerda. (jomar.rivera@gfrmedia.com)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Cuando Janice Betancourt pisó la arena de “Garra versus Veneno: Guerreros Mundiales”, quedó claro que las “Cobras” habían guardado su arma más estratégica para el final. Presentada como la última integrante del equipo de la serpiente, la atleta de alto rendimiento llegó con una consigna directa: no competir contra los demás, sino superar sus propios límites y llevar a Puerto Rico a lo más alto en cada pista extrema de la televisión.

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El camino en la “zona extrema” del “reality show” de Univision es implacable, y la boricua lo sabe bien. A pesar de enfrentar la temida “zona de extinción” y sortear aparatosos percances en los circuitos de velocidad, la competidora ha demostrado una resiliencia inquebrantable y se ha convertido en una pieza clave e impredecible dentro de la estrategia de su equipo.

El paso de Jeffrey “Mamba” Cerda, de igual modo, evidencia que un verdadero guerrero mundial no solo gana con el cuerpo, sino mientras defiende cada punto con el alma.

Fue el pasado domingo, 28 de junio, cuando se anunció el nombre de los seis nuevos condenados que, debido a su bajo rendimiento, se sumaron a la “zona de extinción”. Uno de cada equipo podría ser eliminado en la siguiente emisión.

Tras la eliminación de Camila y José Ángel por perder en el circuito, Paola también le dijo adiós a la competencia por temas de salud. Así, los Leones quedaron sin un elemento hasta el lunes que se destapó a su nueva competidora: Miss Corozal 2026, Addylinnette Castro.

Los seis condenados de la semana fueron

  • Cynthia
  • Diamante Azul
  • Mamba
  • Janice
  • Ducelia
  • Nano

A partir de ese momento, la audiencia puede votar por su guerrero favorito y tendrá toda la semana durante todo el día para emitir sus 10 votos y así permitir que su león o su cobra elegido continúe en el programa.

El modelo Julián Gil y su esposa, la periodista mexicana Valeria Marín, serán los presentadores del espacio. Pedro Orta, mejor conocido como Peter Hace, estará al frente de los "Titanes".Eduardo Julián Muñoz Medina - Modelo y actor.
1 / 10 | Desde la conducción hasta los participantes: boricuas se apoderan de "El conquistador" . El modelo Julián Gil y su esposa, la periodista mexicana Valeria Marín, serán los presentadores del espacio. - Suministrada
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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