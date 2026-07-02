Dos boricuas condenados en “Garra versus Veneno: Guerreros Mundiales”
Janice Betancourt y Jeffrey “Mamba” Cerda podrían abandonar la competencia el próximo domingo si no cuentan con el voto de la audiencia
2 de julio de 2026 - 8:45 PM
2 de julio de 2026 - 8:45 PM
Cuando Janice Betancourt pisó la arena de “Garra versus Veneno: Guerreros Mundiales”, quedó claro que las “Cobras” habían guardado su arma más estratégica para el final. Presentada como la última integrante del equipo de la serpiente, la atleta de alto rendimiento llegó con una consigna directa: no competir contra los demás, sino superar sus propios límites y llevar a Puerto Rico a lo más alto en cada pista extrema de la televisión.
El camino en la “zona extrema” del “reality show” de Univision es implacable, y la boricua lo sabe bien. A pesar de enfrentar la temida “zona de extinción” y sortear aparatosos percances en los circuitos de velocidad, la competidora ha demostrado una resiliencia inquebrantable y se ha convertido en una pieza clave e impredecible dentro de la estrategia de su equipo.
El paso de Jeffrey “Mamba” Cerda, de igual modo, evidencia que un verdadero guerrero mundial no solo gana con el cuerpo, sino mientras defiende cada punto con el alma.
Fue el pasado domingo, 28 de junio, cuando se anunció el nombre de los seis nuevos condenados que, debido a su bajo rendimiento, se sumaron a la “zona de extinción”. Uno de cada equipo podría ser eliminado en la siguiente emisión.
Tras la eliminación de Camila y José Ángel por perder en el circuito, Paola también le dijo adiós a la competencia por temas de salud. Así, los Leones quedaron sin un elemento hasta el lunes que se destapó a su nueva competidora: Miss Corozal 2026, Addylinnette Castro.
A partir de ese momento, la audiencia puede votar por su guerrero favorito y tendrá toda la semana durante todo el día para emitir sus 10 votos y así permitir que su león o su cobra elegido continúe en el programa.
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