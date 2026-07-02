Cara Delevingne tuvo un romance con Amber Heard y asegura que Johnny Depp estaba “loco de celos”
Las actrices se conocieron en 2013 durante el rodaje de la película “London Fields”, en la que Depp tuvo un breve cameo
2 de julio de 2026 - 10:03 PM
2 de julio de 2026 - 10:03 PM
Cara Delevingne confirmó un rumor que circuló durante años. La modelo británica reveló que sí mantuvo una relación sentimental con Amber Heard después del divorcio de la actriz con Johnny Depp.
Durante su participación en el podcast de Louis Theroux, Delevingne habló sobre el vínculo que mantuvo con la protagonista de “Aquaman” y explicó cómo surgió el romance.
“Fuimos muy cercanas durante mucho tiempo y, cuando estaban atravesando el divorcio, sí, estábamos juntas”, afirmó.
Heard y Delevingne se conocieron en 2013 durante el rodaje de la película “London Fields”, en la que Depp tuvo un breve cameo.
Según Delevingne, el actor ya sentía celos de la amistad entre ambas.
“Creo que los celos lo volvieron bastante loco. No estaba pasando nada en ese momento. Más tarde, después de que se divorciaron, supongo que sí pasó”, confesó.
Las declaraciones de la supermodelo llegan apenas unas semanas después de que, en el podcast “Call Her Daddy”, hablara abiertamente sobre cómo las experiencias íntimas con amigas influyeron en el descubrimiento de su sexualidad.
“Eso nos daba seguridad. Pero eso no significaba que fuéramos lesbianas. Todas teníamos novio, pero lo que pase cuando se apagan las luces, en realidad no significa nada”, comentó.
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