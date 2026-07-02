Otro logro académico: Ackerly Cedeño es admitida en programa de cirugía ortopédica de Columbia University

Pocas figuras jóvenes logran equilibrar con tanto éxito una carrera en la televisión con la rigurosidad científica como Ackerly Cedeño. Reconocida por su pasión por las ciencias, la presentadora se abre camino con paso firme hacia la medicina aeroespacial y la cirugía ortopédica. Sus recientes admisiones en prestigiosos programas de la Universidad de Yale y Columbia University la convierten en un modelo de excelencia académica.

Esta tarde, la coanimadora de “Pégate” de Wapa Televisión compartió detalles sobre su aceptación en el programa Outset de Cirugía Ortopédica de Columbia University.

A través de las redes sociales Cedeño explicó que no había visto un programa enfocado específicamente en esa especialidad y aseguró que la experiencia le ayudará significativamente en su futuro profesional.

“Me emociona muchísimo aprender tantas destrezas y tener esta experiencia educativa en una institución como Columbia University, y todas estas oportunidades, especialmente de ortopedia, medicina, me van a ayudar muchísimo para mi futuro y el resumé educativo, que es una de las cosas más importantes para mí”, dijo a través de un video publicado en wapa.tv.

PUBLICIDAD

El campamento, dirigido a estudiantes de escuela superior interesados en la cirugía ortopédica, tendrá una duración aproximada de una semana, según agregó Wapa Televisión.