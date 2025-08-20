“A trozos”: la nueva canción de Maricelis Nogueras celebra la valentía de los corazones

La cantautora Maricelis Nogueras inaugura una nueva etapa creativa con la presentación de su nuevo tema “A trozos”, el primer sencillo de su esperado álbum debut, previsto para finales de 2025.

Además de destacar la singular voz de Nogueras, la canción, que ya está disponible en todas las plataformas digitales, mezcla aires de son cubano con bachata.

“Aquí gana la valentía del deseo sobre la aterradora incertidumbre de lo que podría ser en eso que llamamos amor o ansia de vínculo. A trozos celebra la belleza de las marcas y fracturas de uso y desuso de cada corazón que decide seguir abierto, a pesar de los golpes y traumas sobrevividos“, comentó Nogueras en un comunicado de prensa.

La cantautora también habló de un “poderoso ejercicio de trascendencia emocional y estética”, haciendo referencia a “la agotadora obsesión que solemos tener de sanarlo todo y de vivir perfectamente remendadxs”.

Asimismo, el tema se burla de los viejos mitos del amor romántico cuestionando la idea de que amar debe implicar entregarlo todo o diluirse en la otra parte como única muestra de compromiso.

“Creo que es hora de abolir la esclavitud emocional autoimpuesta que nos viene de consumir tanto embutido de cuento romántico. Aunque sea más fácil decirlo que hacerlo, toca construir nuevos paradigmas de amor desde la libertad y no desde el miedo disfrazado de ansia de control y absurda ilusión de omnisciencia”, afirma Nogueras.

La producción de este proyecto estuvo en manos de un grupo de experimentados músicos puertorriqueños, como Rafa Rivera Rodríguez (ingeniero de sonido); Néstor Salomón (masterización); Francisco Marrero (percusión); Esteban Pérez (guitarra melódica) y Roberto René Ortiz (tres). Mientras, la fotografía promocional fue realizada por Ariane Pérez Piñero y el visualizer que acompaña el lanzamiento contó con la edición de efectos especiales de Yamil Carrión Rosario.

Con “A trozos”, Maricelis Nogueras inaugura una nueva etapa creativa luego de sus anteriores sencillos: “Estaciones”, “Donde no puedas amar”, “Te buscaba” y “Nuevo calendario”.