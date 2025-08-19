Derek Díaz regresa a sus raíces con “Una bohemiada” en Punto Fijo

San Juan, Puerto Rico - El cantante, actor y animador Derek Díaz ha decidido volver a lo esencial: la música íntima, cercana, y llena de emociones. Es por eso que, a partir del 20 de agosto de 2025, todos los miércoles a las 7:00 de la noche, el puertorriqueño presentará su nuevo espectáculo “Una bohemiada con Derek Díaz” en el Café Teatro Punto Fijo, en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Este proyecto busca revivir la tradición de la bohemia, pero con un giro moderno e interactivo, donde el público es parte esencial del espectáculo.

Este es un proyecto que el artista venía pensando desde hace tiempo. Surgió tras conversaciones con Ángel Noel Rivera, director del espacio Punto Fijo, quien le propuso hacer una residencia musical. Derek aceptó y comenzó a darle forma a un concepto que busca romper con las ideas tradicionales de lo que es una bohemia. “La gente piensa que una bohemia es para cortarse las venas con canciones de vellonera”, explicó el artista nacido y criado en Santurce. “Pero para mí, una bohemia es una reunión entre panas, donde se bebe, se conversa, y se canta lo que se siente. La música es un desahogo, y eso es lo que quiero que viva el público cada miércoles”.

El espectáculo será en formato acústico, con Díaz acompañado por el guitarrista y director musical Rubo Pérez. La selección musical incluirá desde boleros y baladas, hasta salsa, merengue, y uno que otro reggaetón en versión poética. “Gracias a Rubo Pérez, que es un genio musical, vamos a rehacer canciones conocidas en una onda más íntima”, señaló Díaz, quien estudió Drama en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. “Y si alguien del público quiere cantar, y tiene talento, lo subimos a la tarima. Porque esto se trata de compartir, no de competir”.

Una de las características más atractivas del espectáculo semanal es que la entrada será libre de costo. “Hoy día se cobra por tantas cosas, que la gente se limita y no se da la oportunidad de ir”, explicó el artista que fue miembro de la banda de salsa “A Cuatro Tiempos”. “Yo quería que esto fuera algo íntimo, cercano, sin presiones. Al final, si quieren dejar una propina, perfecto, pero lo importante es que vengan a pasarla bien”.

El espacio, Punto Fijo, fue elegido por el artista no solo por su ubicación privilegiada, sino por el ambiente que ofrece. “Está en el centro más importante de Puerto Rico, con fácil acceso, estacionamiento 24/7 y entrada para personas con impedimentos”, explicó Díaz, quien es pareja del productor y actor Raymond Gerena. “Es un espacio íntimo, perfecto para cantar, compartir y hasta comer algo. Me tratan súper bien allí, y eso también cuenta”.

El repertorio de “Una bohemiada” será variado y cambiará cada semana. Aunque habrá canciones base para mantener el ritmo del ‘show’, el público podrá hacer peticiones y hasta sugerencias para futuras presentaciones. “Cada miércoles será diferente. La gente podrá escoger de un playlist y, si no complacemos ese día, la próxima vez sí. Lo importante es que se sientan parte del espectáculo”, añadió Díaz.

Con esta residencia, Derek Díaz busca no solo revivir su pasión por la música, sino también ofrecer un espacio de encuentro, expresión y conexión emocional. “Creo que estamos faltos de comunicación y de amor. Hemos echado a un lado las artes y eso nos afecta como sociedad”, reflexionó el artista. “Si hubiese más espacios como este, habría menos coraje, menos violencia. No tengo dudas que la música sana”.