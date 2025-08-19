Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
19 de agosto de 2025
82°ligeramente nublado
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Derek Díaz regresa a sus raíces con “Una bohemiada” en Punto Fijo

El espectáculo se llevará a cabo todos miércoles, a las 7:00 p.m., en Punto Fijo

19 de agosto de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El puertorriqueño Derek Díaz comenzará una residencia musical todos los miércoles en Punto Fijo, en el Centro de Bellas Artes de Santurce a partir del 20 de agosto de 2025.
El puertorriqueño Derek Díaz comenzará una residencia musical todos los miércoles en Punto Fijo, en el Centro de Bellas Artes de Santurce a partir del 20 de agosto de 2025. (Suministrada)
Francisco Javier Díaz
Por Francisco Javier Díaz
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidafrancisco.diaz@gfrmedia.com

San Juan, Puerto Rico - El cantante, actor y animador Derek Díaz ha decidido volver a lo esencial: la música íntima, cercana, y llena de emociones. Es por eso que, a partir del 20 de agosto de 2025, todos los miércoles a las 7:00 de la noche, el puertorriqueño presentará su nuevo espectáculo “Una bohemiada con Derek Díaz” en el Café Teatro Punto Fijo, en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Este proyecto busca revivir la tradición de la bohemia, pero con un giro moderno e interactivo, donde el público es parte esencial del espectáculo.

RELACIONADAS

Este es un proyecto que el artista venía pensando desde hace tiempo. Surgió tras conversaciones con Ángel Noel Rivera, director del espacio Punto Fijo, quien le propuso hacer una residencia musical. Derek aceptó y comenzó a darle forma a un concepto que busca romper con las ideas tradicionales de lo que es una bohemia. “La gente piensa que una bohemia es para cortarse las venas con canciones de vellonera”, explicó el artista nacido y criado en Santurce. “Pero para mí, una bohemia es una reunión entre panas, donde se bebe, se conversa, y se canta lo que se siente. La música es un desahogo, y eso es lo que quiero que viva el público cada miércoles”.

El espectáculo será en formato acústico, con Díaz acompañado por el guitarrista y director musical Rubo Pérez. La selección musical incluirá desde boleros y baladas, hasta salsa, merengue, y uno que otro reggaetón en versión poética. “Gracias a Rubo Pérez, que es un genio musical, vamos a rehacer canciones conocidas en una onda más íntima”, señaló Díaz, quien estudió Drama en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. “Y si alguien del público quiere cantar, y tiene talento, lo subimos a la tarima. Porque esto se trata de compartir, no de competir”.

Una de las características más atractivas del espectáculo semanal es que la entrada será libre de costo. “Hoy día se cobra por tantas cosas, que la gente se limita y no se da la oportunidad de ir”, explicó el artista que fue miembro de la banda de salsa “A Cuatro Tiempos”. “Yo quería que esto fuera algo íntimo, cercano, sin presiones. Al final, si quieren dejar una propina, perfecto, pero lo importante es que vengan a pasarla bien”.

El espacio, Punto Fijo, fue elegido por el artista no solo por su ubicación privilegiada, sino por el ambiente que ofrece. “Está en el centro más importante de Puerto Rico, con fácil acceso, estacionamiento 24/7 y entrada para personas con impedimentos”, explicó Díaz, quien es pareja del productor y actor Raymond Gerena. “Es un espacio íntimo, perfecto para cantar, compartir y hasta comer algo. Me tratan súper bien allí, y eso también cuenta”.

El repertorio de “Una bohemiada” será variado y cambiará cada semana. Aunque habrá canciones base para mantener el ritmo del ‘show’, el público podrá hacer peticiones y hasta sugerencias para futuras presentaciones. “Cada miércoles será diferente. La gente podrá escoger de un playlist y, si no complacemos ese día, la próxima vez sí. Lo importante es que se sientan parte del espectáculo”, añadió Díaz.

Con esta residencia, Derek Díaz busca no solo revivir su pasión por la música, sino también ofrecer un espacio de encuentro, expresión y conexión emocional. “Creo que estamos faltos de comunicación y de amor. Hemos echado a un lado las artes y eso nos afecta como sociedad”, reflexionó el artista. “Si hubiese más espacios como este, habría menos coraje, menos violencia. No tengo dudas que la música sana”.

Las funciones serán todos los miércoles a las 7:00 p.m. a partir del 20 de agosto, en el Café Teatro Punto Fijo. Las reservaciones se pueden hacer gratuitamente a través de la página web www.puntofijopr.com/eventos.

Tags
Punto fijoCentro de Bellas Artes de Santurce
ACERCA DEL AUTOR
Francisco Javier Díaz
Francisco Javier DíazArrow Icon
Francisco Javier Díaz trabaja en El Nuevo Día desde febrero de 1999, cuando formó parte de la publicación semanal "TV al Día". Unos meses más tarde, pasó a ser parte del...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 19 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: