El popular grupo sueco ABBA, que se disolvió en 1982, lanzó la noche del viernes su noveno disco de estudio y el primero en cuatro décadas. El álbum cuenta con diez canciones y ha sido bien recibido por sus seguidores, quienes han indicado que “no suena antiguo” y “es una mezcla perfecta entre ayer y hoy”.

Los medios han tenido opiniones divididas. Este es el puntapié inicial a una gira con hologramas que iniciará la banda en Londres, en mayo próximo, con sus imágenes de 1979, pero manteniendo sus actuales voces.

“No tenemos que demostrar nada”, dijo el integrante de ABBA Benny Andersson a un diario sueco sobre este regreso.

Hace dos meses atrás el cuarteto formado por Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus y Anderson, había adelantado dos nuevos sencillos de este disco los temas: “I Still Have Faith in You” y “Don’t Shut Me Down”, los cuales alcanzaron millones de reproducciones en Spotify y YouTube en solo varios días. De hecho, los ocho nuevos temas lanzados este viernes acaparan la lista de reproducciones en varios países nórdicos, incluyendo Suecia, Noruega y Dinamarca, según varias publicaciones en las redes sociales de páginas especializadas en el grupo sueco.

En una conferencia de prensa realizada en Londres hace dos meses, Anderson admitió sentirse “muy orgulloso” de este nuevo disco, que incluye un tema “navideño”, y , haciendo gala de su humor, aseguró haber aprendido que “no hay que esperar 40 años para sacar un álbum”.

Del mismo modo, los componentes de Abba subrayaron en ese momento la felicidad que les provocó volver a juntarse en un estudio, porque “parecía que no había pasado el tiempo”.