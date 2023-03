Hace 20 años la cantante Ana Beatriz se atrevió a entrar a un estudio de grabación y hacer lo que desde que era una niña veía en otras figuras: pararse frente al micrófono y cantar.

En aquel entonces grabó el éxito “Cierra los ojos y juntitos recordemos”, popularizado por Yolandita Monge. La joven recibió la aprobación más importante que necesitaba, la de su padre el fenecido Rafael Viera, icónico gerente general de promoción y mercadeo de la compañía Fania Records, conocido como “La Enciclopedia de la Salsa” y fundador de Viera Discos “La Catedral de la Música Latina”.

Al igual que su hermano, el productor Richie Viera, Ana Beatriz creció en medio de la industria discográficas y rodeada de grandes figuras del escenario. A pesar de tener la bendición de su padre, Ana Beatriz optó por no lanzarse como solista y postergó su sueño.

PUBLICIDAD

Dos décadas más tarde y con la madurez que ahora posee la cantante entendió que era tiempo de lanzarse como solista y completar el pendiente que tuvo desde la juventud y que dedica a su fenecido padre, quien creyó siempre en su talento.

“En aquel tiempo no tenía la madurez y soy de las que creo que todo tiene un tiempo. El mío fue ahora. Crecí en la música, tarareando canciones, rodeada de músicos y eso me llevo a cantar. Admirando a grandes figuras de la música latina. Papi me tuvo mucha fe y deseaba que lo hiciera y después de pensarlo por mucho tiempo me atreví en honor a él y a su memoria”, explicó la intérprete salsera que en un principio, -tampoco deseaba-, dar a conocer que era la hija de Viera y eso la limitó a abrirse paso en la escena musical.

Una vez disipó toda duda, la cantante puertorriqueña presentó hace unas semanas la producción “Gracias a la vida”, disco que contiene éxitos popularizados por otras artistas que marcaron diferentes etapas de desarrollo en su vida. La producción incluye éxitos de México, Cuba, Argentina, Estados Unidos y, por supuesto, Puerto Rico. Previo al lanzamiento de este álbum, Ana Beatriz grabó una primera producción.

El clásico “Gracias a la vida” de Violeta Parra, popularizado en voz de Mercedes Sosa fue el que seleccionó para la nueva propuesta musical en honor a su padre, quien falleció en el 2019. El tema lo grabó en salsa al igual que el resto de su repertorio.

PUBLICIDAD

La producción contiene nueve temas. Entre ellos “Con los años que me quedan”, de Emilio Estefan, Jr. y Gloria Estefan, “Así son los hombres” de Juan Gabriel y grabada por Rocío Dúrcal, “No vuelvas por aquí”, letra de Edgardo López, “Cierra los ojos y juntitos recordemos”, popularizado por Yolandita Monge, “Quédate junto a mí” (originalmente interpretada por Pablito Ruiz), “Mi rumba echando candela” a dúo con “El Sonero del Siglo XXI”, Hermán Olivera, “Contigo tengo todo” del Trío Los Condes, “Gracias a la vida” de Violeta Parra y “En la oscuridad” de Ana Gabriel.

Su elección de los temas explicó se debe a que son canciones con las que creció y con las que se identifica. Por ejemplo del tema de Ana Gabriel, dijo que lo visualizó en el ritmo de salsa y Ramón Sánchez y Cheo Arce trabajaron en el “gran arreglo musical y donde se destaca en un solo de trompeta de Jan Duclerc”.

Una orquesta, compuesta por 18 músicos, acompañó a la artista cuyo apodo artístico es “La diferente”.

“Me siento sumamente orgullosa de lo que logramos a nivel de sonido. Para mí es muy importante ser genuina, ser diferente, teniendo en cuenta siempre los orígenes de la salsa y los patrones rítmicos que forjaron leyendas de este género. La clave y la salsa corren por mis venas y, como digo en mi refrán en los temas, ‘yo no amarro fuego’… Estoy segura que le hice justicia con responsabilidad a estas versiones”, sentenció la intérprete de Bayamón y que posee una potente voz.

PUBLICIDAD

Al recordar las figuras que conoció gracias al trabajo de su padre y que fueron influencias en su vida, destacó a Celia Cruz “La guarachera del mundo”, al maestro Johnny Pacheco, al cantautor Antonio Cabán Vale “El Topo” y a La Lupe, una de sus mentoras.

Sobre La Lupe resaltó que siempre le aconsejó que el día que decidiera ser artista, “buscara siempre lo diferente y lo original, la interpretación genuina, ‘una orquesta grande como la mía y canta duro... Proyecta y no le tengas miedo a nada, ni te dejes intimidar por nada, ni por nadie’”, recordó.

Ana Beatriz dijo estar satisfecha con la producción que está disponible en formato físico y digital.

“Hasta ahora ha tenido muy buena acogida y estoy feliz por el apoyo”, concluyó.